Djokovic en Kygios spraken na de finale op het heilige gras, in vier sets door Djokovic gewonnen, lovende woorden over elkaar. Dat is opvallend, omdat Djokovic en Kyrgios jarenlang niets van elkaar moesten hebben. De Australiër maakte hem zelfs enkele keren in woord en gebaar belachelijk.

Dit veranderde allemaal toen Kyrgios zijn nek uitstak nadat Djokovic rondom de Australian Open in de problemen was geraakt vanwege zijn ongevaccineerde status en door Australië werd gedeporteerd. Kyrgios vond het niet kunnen hoe zijn land omging met Djokovic. Dit leverde hem respect op.

Relatie

Djokovic en Kyrgios deden al aardig tegen elkaar in aanloop naar de eindstrijd in Londen en na afloop ging het helemaal los. “Je hebt laten zien waarom je tot de wereldtop behoort, zeker op gras. Je bent een geweldige tennisser, een geweldige atleet en hebt ongelooflijk veel talent”, aldus Djokovic over zijn tegenstander.

“Dit hoor je vast al vele jaren, maar nu komt alles samen en ik weet zeker dat je nog veel vaker een rol speelt tijdens de beslissende fase van Grand Slams… Ik had nooit gedacht dat ik zulke aardige dingen over jou zou zeggen, want zo goed konden we niet met elkaar opschieten”, vervolgde Djokovic.

Bromance

De Serviër kreeg vervolgens de lachers op zijn hand. “Laten we het officieel maken: vanaf nu is er sprake van een bromance! De winnaar moest trakteren op een etentje, daarom heb je vast verloren… Ik weet niet of het vanavond wordt, maar hopelijk is dit de start van een prachtige relatie.”

“Ook buiten de baan! Of we samen naar een nachtclub gaan? Dat weet ik niet. Toen je dat naar mij stuurde, zat mijn vrouw naast me… Laten we beginnen met eten en een drankje, daarna zien we wel!”

