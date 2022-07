Wimbledon | Controverse in dubbelspel! Duo Ram/Salisbury woedend na foute call Hawkeye

Ram/Salisbury weigerde de partij te vervolgen zolang het Hawkeye-systeem niet werd uitgeschakeld, maar noch de umpire noch de supervisor wilde zo ver gaan. Dit terwijl het er toch echt alle schijn van had dat de challenge van Nicolas Mahut en Edouard Roger-Vasselin een foute uitkomst opleverde.

De baal leek uit en er bestond bij Ram/Salisbury zo weinig twijfel dat de vuist werd gebald en ze al op het bankje zaten om even uit te hijgen en daarna te serveren voor de set. De ballenjongen klapte de paraplu echter weer in ten teken dat er verder gespeeld moest worden.

Challenge

Dit weigerde Ram/Salisbury omdat er volgens de twee duidelijk sprake was van een fout. “No way, man”, riep Ram terwijl hij de discussie aanging met de umpire. “Dit slaat helemaal nergens op. Dit kan niet, dit bestaat niet! Laten we Hawkeye maar uitschakelen.”

“Het bestaat niet dat deze bal in was, dat kan simpelweg niet. Jij weet ook dat dit fout is. Kun je de supervisor erbij halen”, voegde Salisbury toe, terwijl hij zich mengde in het protest bij de umpire. Ram en Salisbury wilden Hawkeye uitgeschakeld hebben, omdat ze het systeem niet meer vertrouwden voor toekomstige challenges.

Supervisor

Ondanks stevig aandringen kregen ze hun zin niet. Umpire Fergus Murphy maakte het duo duidelijk dat verder gespeeld moest worden, de supervisor bevestigde dit en er moest ‘gewoon’ verder gespeeld worden, wat Ram/Salisbury uiteindelijk ook deed. De even later noodzakelijke tiebreak ging met 7-1 verloren.

De partij duurde uiteindelijk vijf sets en dik drie uur – met Hawkeye ingeschakeld – maar Ram/Salisbury is door naar de halve finale.

