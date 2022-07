Er was een tijd dat Nadal, Djokovic en Roger Federer elkaar met 20-20-20 in evenwicht hielden, maar er is nu maar één koploper en dat is de gravelkoning. Grasmeester Djokovic verkleinde in Londen de marge ten opzichte van Nadal, maar het is zeer onzeker of hij in New York opnieuw zaken kan doen.

Tegen het einde van de zomer staat de US Open op het programma. Alleen krijgt een ongevaccineerd persoon op dit moment geen toestemming om voet aan land te zetten in de Verenigde Staten. Voor Djokovic dreigt hetzelfde lot als tijdens de Australian Open, toen hij door de Australische overheid uiteindelijk het land uit werd geknikkerd.

Ad

Wimbledon | “Hij is een beetje een God” - Kyrgios na nederlaag in finale tegen Djokovic

Wimbledon Wimbledon | Geblesseerde Nadal zegt bij vertrek uit Londen alle medewerkers uitgebreid gedag 2 UUR GELEDEN

Geen vaccinatie

De kans dat er opnieuw zo’n groot drama ontstaat, lijkt klein, maar de kans is aannemelijk dat de poort voor Djokovic weer gesloten blijft. “Ik wil heel graag deelnemen aan de US Open, maar ga me niet laten vaccineren”, aldus de Serviër kort na het voor de zevende keer plaatsnemen op de troon van Wimbledon.

“Alleen als de Amerikaanse regering besluit om geen coronapaspoort meer te verlangen of voor mij een uitzondering maakt, kom ik het land binnen. Ik denk niet dat hopen op een uitzondering realistisch is. Ik zou niet weten hoe het allemaal precies in elkaar steekt. Als de regels op tijd veranderen, kan ik meedoen. Anders wordt het een moeilijk verhaal.”

Wimbledon | Djokovic zegeviert ten koste van Kyrgios voor de zevende keer op heilig gras

Vakantie

Djokovic is van plan om de komende week te rusten en afhankelijk van zijn deelname aan de US Open pakt hij het racket weer op om zich voor te bereiden. “Hopelijk komt er in de tussentijd goed nieuws, want ik wil niets liever dan na mijn vakantie tennissen in New York.”

Het is ook nog niet concreet of Djokovic in 2023 weer kan deelnemen aan de Australian Open. Weliswaar zijn de coronaregels inmiddels versoepeld, maar in theorie kan de tennisser nog jarenlang worden geweerd vanwege de begin dit jaar begane overtredingen. Hierover volgt nog duidelijkheid.

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Wimbledon Wimbledon | “Hij wil dertig Grand Slams winnen” - Oud-coach is op de hoogte van ambities Djokovic 2 UUR GELEDEN