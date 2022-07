Vader en zoon Djokovic worden deze weken regelmatig samen gespot op Wimbledon Park en zo soms slaan ze zelfs samen een balletje, waarbij de gelijkenissen overduidelijk zijn. Er is een fantastische foto van Stefan die naast een plaat van zijn vader wordt gelegd en de stijl van de twee overlapt volledig.

Het grote verschil is dat Stefan een bandana draagt… Dat is geen toeval, want hij is groot fan van Nadal. Ook de forehand van de zevenjarige Stefan lijkt op het eerste gezicht meer op die van Nadal dan die van zijn vader.

Forehand Nadal

“Stefan vindt dat leuk om te doen… hij probeert me een beetje te intimideren door forehands te spelen en zijn slag af te maken precies zoals Nadal doet. Hij weet ook dat ik het niet leuk vind. Hij lacht er ook altijd bij, omdat hij ook wel weet hoe ik erover denk”, grapt Djokovic.

De Serviër deelde eerder dit jaar nog dat Carlos Alcaraz de favoriet was van zijn zoon, maar winst van de Australian Open en Roland Garros deed de balans toch weer in het voordeel van Nadal uitslaan. Tijdens de historische finale in Melbourne, tegen Daniil Medvedev, was Stefan ook druk aan het juichen en springen, zo deelde ‘Nole’ eerder al.

Verliefd

Djokovic: “Zonder dollen, ik pak iedere kans om met Stefan te tennissen. Hij heeft het spelletje zelf ontdekt en vindt het leuk. Hij kijkt partijen, hij analyseert spelers, we praten er volop over. Toen ik van hem de week naar bed bracht, stelde hij allerlei vragen: wat is het verschil tussen rackets, wat voor snaren zijn er allemaal? Hij is heel benieuwd naar al die dingen.”

“Stefan is op dit moment verliefd op tennis. En dat is volledig zijn eigen keuze geweest. Natuurlijk steun ik hem hierin, ik zal hem alleen nooit dwingen om iets te doen waar hij geen zin in heeft. Maar als hij met mij wil tennissen, zorg ik altijd dat ik een momentje vrij kan maken zodat we kunnen spelen.”

