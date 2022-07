Jannik Sinner begon tegen de Spaanse revelatie van het seizoen wervelend. De Italiaan had nog nooit gewonnen van zijn generatiegenoot Alcaraz, maar speelde in de eerste set met overtuiging. Met harde slagen wist hij het uitmuntende loopvermogen van de Spanjaard te omzeilen. Na de 1-1 won hij zeven games op rij.

Hoewel in Alcaraz in de tweede set beter begon te spelen, hij serveerde beter en kreeg zelf ook kansen, bleef Sinner de bovenliggende partij. Nadat hij de tweede set won was hij in de derde set dichtbij het winnen van de wedstrijd. In de ongelooflijk spannende tiebreak kreeg de NextGen-winnaar van 2019 twee wedstrijdpunten.

Beste in elkaar naar boven

Ook Alcaraz kreeg in totaal vier setpunten. In lange rally’s wisten de twee spelers die allebei niet uitblinken op gras het beste in elkaar naar boven te halen. Op het vierde setpoint sloeg Alcaraz toe.

Alcaraz leek net als in de eerste rondepartij tegen Jan-Lennard Struff steeds beter in de wedstrijd te komen op de belangrijke momenten tegen het einde van de wedstrijd. Alcaraz maakte het Sinner in de eerste games van de vierde set lastig om zijn service te behouden.

Slordige game

Een slordige game van Alcaraz leverde juist een break op voor de Italiaan, voor wie de weg naar de kwartfinale nu wijd open lag. Op 5-3 kreeg hij al drie wedstrijdpunten, maar Alcaraz wist deze weg te werken. Op het zesde matchpoint van de wedstrijd was het eindelijk wel raak voor Sinner. Hij speelt nu in zijn kwartfinale tegen de winnaar van de partij tussen van Rijthoven en Djokovic.

Waar kijk je?

