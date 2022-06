Wimbledon is het toernooi van de tradities. De tennissers zijn verplicht een wit tennisoutfit te dragen. Een andere traditie is dat op zondag niet gespeeld wordt. Daarom start het toernooi niet op zondag, zoals gebruikelijk is, maar op maandag.

Van Rijthoven-Delbonis

Ad

Tim van Rijthoven speelt maandag zijn eerste wedstrijd na het perfect verlopen grastoernooi van Rosmalen. Hij komt in actie tegen de Argentijn Federico Delbonis. Hoewel Delbonis qua ervaring en ranking, ATP-85 tegen ATP-105, in het voordeel is, zijn er toch kansen voor de Nederlander. Delbonis is een echte gravelspecialist, maar op gras komt hij minder goed uit de voeten. Hij haalde nog nooit de tweede ronde op Wimbledon.

Wimbledon Wimbledon | Ben nooit echt gestopt geweest - Serena Williams over comeback EEN UUR GELEDEN

Griekspoor-Fognini

Tallon Griekspoor speelt op baan 16 zijn eerste wedstrijd. Griekspoor speelde vorig jaar voor het eerst op het hoofdtoernooi van Wimbledon. In een jaar is er echter veel veranderd. Hij is van plek 124 gestegen naar plek 53 op de wereldranglijst.

Griekspoor komt in actie tegen de Italiaanse veteraan Fabio Fognini. De Italiaan stond ooit op de negende plek van de wereldranglijst, maar is afgezakt naar plek 62. Dit jaar ontmoetten ze elkaar in de eerste ronde op de Australian Open. Toen won Griekspoor eenvoudig in drie sets.

Speelschema dag 1

De eerste wedstrijden starten om 12:00 uur Nederlandse tijd, tenzij anders aangegeven.

CENTRE COURT - 14:30

1. Novak Djokovic v Soonwoo Kwon

2. Alison Van Uytvanck v Emma Raducanu

3. Andy Murray v James Duckworth

NO.1 COURT - 14:00

1. Mirjam Bjorklund v Ons Jabeur

2. Jan-Lennard Struff v Carlos Alcaraz

3. Angelique Kerber v Kristina Mladenovic

NO.2 COURT

1. Cameron Norrie v Pablo Andujar

2. Bernarda Pera v Anett Kontaveit

3. Jannik Sinner v Stan Wawrinka

4. Maria Sakkari v Zoe Hives

NO.3 COURT

1. Alejandro Davidovich Fokina v Hubert Hurkacz

2. Danielle Collins v Marie Bouzkova

3. Tamara Korpatsch v Heather Watson

4. Ryan Peniston v Henri Laaksonen

COURT 12

1. Casper Ruud v Albert Ramos-Vinolas

2. Kaja Juvan v Beatriz Haddad Maia

3. Belinda Bencic v Qiang Wang

4. Steve Johnson v Grigor Dimitrov

COURT 18

1. Jodie Burrage v Lesia Tsurenko

2. Enzo Couacaud v John Isner

3. Jay Clarke v Christian Harrison

Niet eerder dan 18:00 uur

4. Marta Kostyuk v Katie Swan

COURT 4

1. Tommy Paul v Fernando Verdasco

2. Camila Osorio v Elise Mertens

3. Martina Trevisan v Elisabetta Cocciaretto

4. Carlos Taberner v Reilly Opelka

COURT 6

1. Tomas Martin Etcheverry v Ugo Humbert

2. Clara Tauson v Mai Hontama

3. Tamara Zidansek v Panna Udvardy

4. Taro Daniel v Sebastian Baez

COURT 7

1. Anhelina Kalinina v Anna Bondar

2. Alejandro Tabilo v Laslo Djere

3. Oscar Otte v Peter Gojowczyk

COURT 8

1. Maximilian Marterer v Aljaz Bedene

2. Aleksandra Krunic v Sorana Cirstea

3. Daniel Altmaier v Mikael Ymer

4. Daria Saville v Viktoriya Tomova

COURT 9

1. Benoit Paire v Quentin Halys

2. Federico Coria v Jiri Vesely

3. Lucia Bronzetti v Ann Li

4. Yanina Wickmayer v Lin Zhu

COURT 10

1. Ylena In-Albon v Alison Riske

2. Rebecca Marino v Katarzyna Kawa

3. Maddison Inglis v Dalma Galfi

4. Alexander Bublik v Marton Fucsovics

COURT 11

1. Thiago Monteiro v Jaume Munar

2. Jule Niemeier v Xiyu Wang

3. Tim Van Rijthoven v Federico Delbonis

COURT 14

1. Adrian Mannarino v Max Purcell

2. John Millman v Miomir Kecmanovic

3. Astra Sharma v Tatjana Maria

4. Oceane Dodin v Jelena Ostapenko

COURT 15

1. Nikoloz Basilashvili v Lukas Rosol

2. Kaia Kanepi v Diane Parry

3. Dusan Lajovic v Pablo Carreno Busta

4. Shuai Zhang v Misaki Doi

COURT 16

1. Katerina Siniakova v Maja Chwalinska

2. Thanasi Kokkinakis v Kamil Majchrzak

3. Tallon Griekspoor v Fabio Fognini

4. Ekaterine Gorgodze v Irina-Camelia Begu

COURT 17

1. Frances Tiafoe v Andrea Vavassori

2. Caroline Garcia v Yuriko Miyazaki

3. Magda Linette v Fernanda Contreras Gomez

Waar kijk je?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van WImbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Wimbledon Wimbledon | Preview Mannen: Vervolg geteisterde Grand Slam Race GISTEREN OM 14:14