Net als Van Rijthoven moet ook Van de Zandschulp waarschijnlijk lang wachten voordat het zijn beurt is op het centre court. Van Rijthoven was uiteindelijk pas rond 21:00 uur aan de beurt. Wordt het voor Van de Zandschulp ook zo laat? Zijn ontmoeting met Nadal is de derde partij op het centre court.

Wellicht start Van de Zandschulp wel wat eerder, want er is dit keer geen kampioenenparade waardoor vandaag wel om 14:30 uur begonnen kan worden. Hou er dus maar rekening mee dat Van de Zandschulp en Nadal beginnen ergens tussen 18:00 en 20:00 uur, maar garanties kunnen we niet geven!

Starttijd Van de Zandschulp

Het aanvangstijdstip van Van de Zandschulp – die net als op Roland Garros dus ook tijdens Wimbledon op Nadal stuit – is onder meer afhankelijk van het optreden van Nick Kyrgios, die op het centre court opent tegen Brandon Nakashima. Als tweede staat de wedstrijd tussen Paula Badosa en Simona Halep op het programma.

Het kan snel gaan, maar het kan ook wat langer duren. Dat is allemaal afwachten. Zeker is dat je al het tennis kunt volgen via de kanalen van Eurosport en discovery+

Speelschema dag 8:

De eerste partijen op een baan starten om 12:00 uur Nederlandse tijd, tenzij anders aangegeven. Je kunt alle wedstrijden volgen op discovery+.

Centre court - start 14:30 uur:

Nakashima-Kyrgios

Badosa(4)-Halep(16)

Van de Zandschulp(21)-Nadal(2)

Court 1 - start om 14:00 uur:

Rybakina(17)-Martic

Kubler-Fritz(11)

Anisimova(20)-Tan

Court 2:

Garin-De Minaur(19)

Cornet-Tomljanovic

Xu/Zang-Guarachi/Klepac

Sock/Gauff-Roger-Vasselin/Cornet

Court 3:

Dart/Watson-Lichenok/Ostapenko

Murray/Soares-Peers/Polasek

Farah/Ostapenko-Cacic/Krunic

Pavic/Mirza-Peers/Dabrowski

Court 12:

Rosolska/Routliffe-Muhammad/Shibahara

O’Mara/Skupski-Krawietz/Mies

Court 18:

Koolhof/Skupski-Ebden/Purcell

Rojer/Shibahara-Ebden/Stosur

Court 14:

Gonzalez/Molteni-Kudla/Sock

Court 15:

Mertens/Zhang-Kichenok/Olaru

