De Roosendaaler mocht meedoen aan Wimbledon op basis van een wildcard en maakt die uitverkiezing volop waar. Van Rijthoven rijgt de successen aaneen en in de tweede ronde moest de als vijftiende geplaatste Reilly Opelka er na drie tiebreaks en vier spannende sets aan geloven.

“Het sprookje is gestart in Rosmalen en blijft maar duren. Ik moet zeggen dat het nu écht begint te voelen”, reageert Van Rijthoven als hem naar de toevalsfactor van zijn zegereeks wordt gevraagd. “Ik merk gewoon dat ik me kan meten met alle spelers die op Wimbledon actief zijn. Het voelt gewoon alsof ik erbij hoor.”

Genieten en concentreren

Van Rijthoven deelde vooraf dat hij onder meer zo goed staat te spelen omdat hij eraan heeft gewerkt om op te baan te kunnen genieten. Maar als je merkt dat je serieus meedoet, hoe zorg je er dan voor dat dit vleugels geeft en je niet weer gaat belemmeren?

“Ik ben puur gefocust op mezelf. Ik blijf positief, bekijk het van punt tot punt. Op die manier heb je automatisch geen tijd meer voor andere gedachten en krijg je ook niet meer mee wat er allemaal om je heen gebeurt.”

Focus was een belangrijk onderdeel van de spannende partij tegen Opelka, die volop aces sloeg of met big serves het verschil probeerde te maken. “Je weet vooraf dat je veel ballen om je oren krijgt, maar dat moet je accepteren terwijl je focust op je eigen spelletje. Daar moet je het meeste van maken.”

Basilashvili

“Opelka kan goed serveren, maar ik wist ook: in de rally’s ben ik de bovenliggende partij. Daardoor hoefde ik zelf ook niet ‘mega big’ te serveren. Dat geeft rust. Ik wist: als Opelka een return terugslaat, ben ik daarna aan zet in de rally. Als ik dan een lage bal speel of een chip, is hij op gras niet de handigste speler. Ik probeerde zelf zo goed mogelijk te retourneren. Dat werkte perfect.”

Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij Van Rijthoven dankzij zijn zegereeks. Hij kijkt dan ook met een positief gevoel uit naar zijn partij in de derde ronde, tegen Nikoloz Basilashvili. “Ook die wedstrijd ga ik weer vol vertrouwen in. Basilashvili speelt heel anders dan Opelka, maar raakt de ballen keihard en is meedogenloos in de rally’s. Hoe dan ook heb ik er onwijs veel zin in!”

