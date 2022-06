In 1876 organiseerde de All England Lawn Tennis and Croquet Club haar eerste toernooi op het Londense gras. Omdat in de Victoriaanse tijd zweten als iets onfatsoenlijks werd gezien, stelde de club regels op om zichtbare zweetplekken te voorkomen. Omdat witte kleding zweet beter verbergt dan donkere kleding moesten de tennissers in spierwitte kleding op de baan verschijnen.

Spierwit

Ad

Dat de tennisclub de regels nog steeds zeer serieus neemt werd duidelijk in de eerste ronde van het toernooi. De Roemeense Mihalea Buzarnescu werd bij het betreden van de baan terug naar de kleedkamer gestuurd door de umpire. Ze had namelijk een zwarte beha aan onder haar witte topje. ‘Entirely white’ luidt de regel, dus ze moest zich omkleden om wel te voldoen aan de dresscode.

Wimbledon Wimbledon | Bekijk in samenvatting hoe Van de Zandschulp na zwakke start afrekent met Ruusuvuori 14 MINUTEN GELEDEN

Mihaela Buzărnescu Foto: Getty Images

Ongesteld

De regel is met name kwalijk voor vrouwen die ongesteld zijn tijdens het toernooi. Nadat Qiwen Zheng op Roland Garros van Iga Swiatek verloor, gaf ze aan dat ze last had van menstruatiekrampen.

In de discussie over dit thema op sociale media kwamen ook de kledingregels op Wimbledon ter sprake. Monica Puig, die op de Spelen van 2016 goud haalde, gaf aan dat ze ‘mentale stress’ kreeg vanwege de verplichte witte kleding. “Ik bad om niet ongesteld te raken tijdens deze twee weken.”

Hoewel de witte kleding op korte termijn niet zal verdwijnen, probeert de organisatie vrouwen wel tegemoet te komen in hun wensen. Zo zijn er menstruatieproducten in de kleedkamer beschikbaar voor de speelsters en is er een speciaal medisch team op het toernooi aanwezig.

Ook gebruiken umpires deze editie niet meer de woorden ‘miss’, ‘mrs’ en ‘mister’. De organisatie heeft besloten dat het gepaster is om de volledige naam te gebruiken bij het noemen van de stand.

Kyrgios

Niet alleen vrouwen, maar ook enkele mannen hebben problemen met de kledingregels op Wimbledon. De kleurrijke Australiër Nick Kyrgios gaf aan graag gekleurde pols- en hoofdbanden te dragen. “De club heeft duidelijk geen interesse voor wat cool is. Het zal ook nooit veranderen”, sneerde hij deze week op een persconferentie.

Dat er nooit iets zal veranderen is misschien te snel gesproken van Kyrgios. De organisatie staat het spelers toe om hun steun uit te spreken aan Oekraïne. Vlaggetjes en strikjes in geel en blauwe kleuren zijn daarom dit jaar toegestaan.

Waar kijk je?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van WImbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Wimbledon Wimbledon | Dit is de reden achter de vele lege plekken op Wimbledon EEN UUR GELEDEN