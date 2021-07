De tank helemaal leegmaken, totdat de laatste druppel brandstof is verdampt. Het triatlon vraagt het maximale van de sporters. De Brownlee Brothers zijn gescheiden en Nederland maakt kans op olympisch goud. Dit is alles wat je moet weten over het triatlon van Tokyo 2020.

Wat: Triatlon

Waar: Odaiba Marine Park

Wanneer: Zondag 25 juli 23.30; maandag 26 juli 23.30; Zaterdag 31 juli 00.30

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+ sport

discovery+ sport Nederlandse Deelnemers: Maya Kingma, Rachel Klamer, Jorik van Egdom en Marco van der Stel.

Favorieten: Vincent Luis, Mario Mola, Alex Yee, Jonny Brownlee; Maya Kingma, Taylor Knibb, Flora Duffy, Cassandre Beaugrand

Wat is triatlon?

Een olympische triatlonwedstrijd begint met 1,5 kilometer zwemmen. Vervolgens springen de triatleten op de fiets voor een koers van 40 kilometer. De wedstrijd wordt afgesloten met 10 kilometer hardlopen. Alles achtereenvolgens en zonder pauzes. Omdat de klok blijft tikken, zijn de wisselzones van groot belang.

Zodra de eerste deelnemers uit het water komen, rennen ze richting de wisselzone. Voor iedere atleet is er een van tevoren bepaalde plek waar de fiets klaar staat en een doos waar ze hun uitrusting van het vorige onderdeel in moeten stoppen. De helm moet vervolgens als eerste opgezet worden en daarna mogen ze pas de fiets uit de standaard halen. Rennend met de fiets moeten ze de wisselzone uit om vervolgens op de fiets te springen. De koers begint.

Tijdens het fietsen trekken de atleten hun schoenen pas aan. Dit is mogelijk omdat de schoenen al vast in de pedalen zitten. Bij het wisselen van de fiets naar het hardlopen mag er wederom niet in de wisselzone worden gefietst. Op dezelfde plek als waar de fiets klaarstond, wordt de fiets weer teruggezet. Helm af, hardloopschoenen aan en gaan. Het laatste onderdeel bepaalt alles. Tijd verliezen of juist de verlorenen inhalen.

Tokyo 2020 | De 5 beste finishes van olympische triatlonwedstrijden

Het materiaal speelt een belangrijke rol bij het triatlon. Bij andere disciplines binnen de sport, bijvoorbeeld een Ironman, gebruiken de atleten speciale triatlonfietsen die lijken op die van de tijdrit . Op de olympische afstand maken de deelnemers gebruik van ‘normale’ racefietsen. Hierdoor lijkt het fietsonderdeel ook echt meer op een koers en kunnen de atleten draften bij andere deelnemers. Minder luchtweerstand op de fiets betekent meer energie overhouden voor het hardlopen.

Op de Olympische Spelen van Tokyo 2020 is er ook een nieuw onderdeel toegevoegd aan het triatlon. De mixed relay. Twee dames en twee heren vormen een estafette-achtige-ploeg. Iedere atleet moet 300 meter zwemmen, 6.8km fietsen en 2km rennen. De volgorde van deelnemen is vrouw-man-vrouw-man.

Voor zowel de mannen als de vrouwen is een olympische triatlonwedstrijd identiek. Op 25 juli is het om 23:30 uur Nederlandse tijd aan de heren. 24 uur later is het aan de dames. De mixed relay staat gepland op 00:30 uur op zaterdag 31 juli.

Triatleten rennen het water in tijdens de Olympische Spelen van Rio 2016 Foto: Getty Images

Favorieten

De winnaar van het olympische goud van Londen 2012 en Rio 2016 neemt niet deel aan de triatlonwedstrijd in Tokio. Alistair Brownlee loopt al een langere tijd met een enkelblessure en werd tijdens de wereldbekerwedstrijd in Leeds gediskwalificeerd vanwege onsportief gedrag. Zijn broer Jonny Brownlee, en de winnaar van het zilver in Rio de Janeiro, gaat wel richting Tokio. Het zal voor de Brownlee Brothers dus even apart zijn om los van elkaar deel te nemen aan de Spelen.

Toch zijn de kansen voor Groot-Brittannië niet vervallen doordat Alistair thuis blijft. Alex Yee neemt zijn plaats in en met de nummer een op de wereldranglijst van het 2021 wereldbekerseizoen is dat zeker geen aderlating.

Voor de Amerikanen is Morgan Pearson de naar voren geschoven man. De Noor Kristian Blummenfelt gaat bij iedere wedstrijd all-in, de vraag is dus of hij het volhoudt. Jelle Geens is voor België een medaillekandidaat.

De twee grootste favorieten voor olympisch goud bij de mannen zijn Vincent Luis (Frankrijk) en Mario Mola (Spanje). De twee strijden al het hele jaar om de podiumplaatsen en zien vooral elkaar als topfavoriet.

Bij de vrouwen doet Nederland mee voor het goud. Tot nu toe is 2021 het jaar van Maya Kingma. In Yokohama werd ze derde en in Leeds pakte ze de overwinning. Vooral haar derde plaats in Yokohama is een goede graadmeter voor de Spelen vanwege het klimaat. De olympisch kampioen van Rio 2016, Gwen Jorgensen, wist zich niet te kwalificeren voor de Spelen van Tokyo 2020.

Het olympische testevenement werd gewonnen door de voor Bermuda uitkomende Flora Duffy. Na een langdurige blessure terugkomen op het hoogste niveau en dan direct winnen is alleen voor de allergrootsten weggelegd.

Taylor Knibb is de favoriet van de Amerikanen. Samen met Kingma behoort ze tot de sterksten op de fiets. Dus mochten die twee een voorsprong weten te pakken kan het zomaar eens een tweestrijd gaan worden. Cassandre Beaugrand is al enkele jaren bezig aan een gelijkmatige opmars richting het podium. Met een vierde plek op de wereldranglijst is de Française zeker iemand om in de gaten te houden.

Bij de mixed relay zijn de ogen gericht op Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Met maar liefst vier deelnemers per land gaat het vooral om de sterkte van de hele selectie. Het is lastig om als individu een groot gat te slaan.

Schema

Dit is het schema van het olympisch triatlontoernooi.

Zondag 25 juli 23:30 uur heren individueel

Maandag 26 juli 23:30 uur dames individueel

Zaterdag 31 juli 00:30 uur mixed relay

Nederlandse deelnemers

Nederland gaat met vier triatleten richting Tokio. Rachel Klamer zit geregeld in de top tien, maar met een tegenvallend resultaat in Leeds (31e) als laatste krachtmeting heeft het zelfvertrouwen wel een tik gekregen. Bij de heren doen Jorik van Egdom en Marco van der Stel mee. Een medaille lijkt buiten handbereik te liggen.

Waar kijk je de Olympische Spelen van Tokyo 2020?

Eurosport zendt vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus de Olympische Spelen live uit van de eerste tot de laatste minuut. Neem een abonnement op discovery+ sport en geniet non-stop en zonder reclame dankzij meerdere live-streams rechtstreeks van alle mooie sport en Nederlandse topprestaties tijdens de Olympische Spelen. Sluit hier een abonnement af

Een abonnement op discovery+ sport (inclusief toegang tot de kanalen TLC en Discovery ID) kost 5,99 euro per maand en via dit platform stream je tijdens de Olympische Spelen live alle sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 zodat je niks van alle actie hoeft te missen.