Tokyo 2020 | Bekijk de bronzen oefening van Simone Biles in zijn geheel terug

Biles won vier keer goud tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en stond te boek als de enige echt turnkoningin, ook wel GOAT genoemd. Ze behoort tot de bekendste sporters wereldwijd, liet de mooiste en meest onmogelijke dingen zien en het kon allemaal niet op.

Althans, tot de start van Tokyo 2020. Toen lukte ineens niets meer. Biles kampte met ‘ twisties ’, een bekend fenomeen onder de turnsters. Als je daar last van hebt, kom je er niet zomaar meer vanaf. Ook de vrees voor blessures nam toe. De ene na de andere afmelding van Biles rolde binnen en ze was slechts aanwezig bij finales om haar rivalen hartstochtelijk aan te moedigen.

Wankele controle

Maar dinsdag juichte iedereen voor haar. Er werd gejuicht toen haar naam op de startlijst stond en er werd gejuicht toen ze haar opwachting maakte in de turnhal. Gelukkig kon er ook gejuicht worden na afloop van haar oefening. Biles oogde een tikje meer wankel dan we van haar gewend zijn, maar er was controle en ze liet mooie dingen zien.

De mooie dingen die ze liet zien, werden door de jury beloond met een score van 14.000. De 24-jarige heeft wel eens een hogere beoordeling gehad en dus was het goud direct uit zicht, maar er waren nog steeds mogelijkheden. Het was een kwestie van afwachten. Vijf oefeningen lang.

Van die vijf oefeningen werd er slechts eentje beloond met een hogere score. Biles zakte daardoor ‘slechts’ naar de derde plek en mag straks het podium bestijgen. Een bronzen plak voor een epische prestatie, een bronzen medaille die haar door de hele wereld werd gegund. Een bronzen plak ook die heel anders zal aanvoelen dan vijf jaar geleden, toen ze op balk ook als derde eindigde.

16-jarige winnares

De balkfinale werd gewonnen door Chenchen Guan. De pas zestienjarige Chinese kreeg in ruil voor haar foutloze oefening een jurywaardering van 14.633 en maakte met die score al zo'n beetje bij voorbaat een einde aan de gouden droom van Biles. Guan kreeg op het podium gezelschap van haar twee jaar oudere landgenote Xijing Tang, die na het optreden van Biles een hogere waardering scoorde.

Tokyo 2020 | 16-jarige Chenchen Guan verslaat Simone Biles op de balk en wint goud voor China

