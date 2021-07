De laatste tijd wordt het steeds duidelijker dat ook topsporters soms mentaal in de knoop zitten. Naomi Osaka doorbrak het stigma eerder dit jaar door zich terug te trekken uit de French Open nadat ze weigerde om met de pers te praten. Nu dus ook op het grootste podium ter wereld. Tijdens de teamfinales mislukte haar oefening op de sprong compleet. Wonder boven wonder wist de alleskunner nog wel op haar voeten terecht te komen. Vervolgens trok ze zich terug om "haar team de beste kans te geven voor een medaille". Voor het goud was het al te laat. De Amerikaanse turnploeg moest genoegen nemen met het zilver.

Maar hoe is het nu met Biles? Het gezicht van de Olympische Spelen heeft zich teruggetrokken uit de individiduele meerkamp finale van donderdag.

"Na verdere medische evaluaties trekt Simone Biles zich terug uit de individuele meerkamp finale van de Olympische Spelen van Tokyo 2020 zodat ze zich kan focussen op haar mentale gezondheid. Simone ondergaat dagelijks een evaluatie wat betreft haar deelname voor de individuele finales van volgende week. Jade Carey zal op de meerkamp de plaats innemen van Simone Biles."

"Wij staan volledig achter de beslissing van Simone en applaudisseren voor haar moedige beslissing met de prioriteit op haar gezondheid. Haar dapperheid laat wederom zien waarom ze een rolmodel is voor zovelen.", aldus USA Gymnastics.

Of we Biles deze Spelen nog in actie gaan zien is dus maar de vraag, maar de gezondheid van de Amerikaanse alleskunner staat boven alles. Sterkte Simone!

