Waar het tegen Spanje en Portugal lukte om de tegenstander zo lang mogelijk op de nul te houden en te hopen op de ruimte aan de andere kant, kon dit Marokkaanse plan tegen Frankrijk al snel de prullenbak in. De eerste beste kans was direct raak voor de regerend wereldkampioen.

Antoine Griezmann brak door aan de rechterkant, zocht en vond Kyllian Mbappe waarna de bal via een scrimmage voor de voeten kwam van Hernandez. Op stijlvolle wijze passeerde de mee opgekomen linksback doelman Yassine Bounou waarna op de lijn ook Achraf Dari niet meer in staat was om een achterstand te voorkomen: 1-0.

Giroud op de paal

Hoewel Marokko af en toe van zich afbeet (kansen voor Azedine Ounahi en Hakim Ziyech), was Frankrijk ook na de goal de bovenliggende partij. De paal stond een grotere voorsprong in de weg na een hard schot van Olivier Giroud.

Even later ging de spits laconiek om met een vrije schietkans. Hij schoot naast, nadat Jawad El Yamiq de poging van Mbappe ternauwernood had weggewerkt. Op dat moment speelde Marokko al zonder zijn aanvoerder, omdat Romain Saiss te veel last had van zijn ingezwachtelde dijbeen.

Het hoogtepunt van Marokkaanse kant kwam van de voet van El Yamiq. Met een fraaie omhaal stuurde hij vlak voor rust Hugo Lloris naar de hoek. De Franse doelman haalde de bal weg vlak voor de paal.

Marokko zet aan

Het was het signaal voor Marokko dat er misschien toch wel wat te halen was. Waar de Fransen achteruit gingen lopen, nam de ploeg van Walid Regragui in de tweede helft het initiatief. Het leverde een aantal dreigende momenten op, maar steeds was er niemand om definitief de trekker over te halen.

Omdat scheidsrechter César Arturo Ramos veel liet doorspelen, werd het spel fysieker. Frankrijk, dat nauwelijks initiatief nam en vooral afwachtte, moest hier wel in mee om de voorsprong over de streep te trekken.

Beslissing

Een kwartier voor tijd viel de beslissing. Mbappe slalomde door de verdediging waarna de bal via een been voor de voeten kwam van Kolo Muani. Het was voor de invaller een koud kunstje om van dichtbij de 2-0 aan te tekenen.

Marokko was moegestreden en geloofde niet meer in een wonder. Alleen Abderrazak Hamdallah was nog dichtbij de aansluitingstreffer.

Frankrijk kon rustig achterover leunen en wachten op het laatste fluitsignaal. Hierna kon het feest voor Les Bleus beginnen, terwijl de Marokkanen samen met hun duizenden fans teleurgesteld maar nog altijd vervuld met trots afdropen.

Finale op zondag

Frankrijk treft zondag Argentinië in de eindstrijd in Lusail. Deze ploeg won dinsdagavond, aan de hand van Lionel Messi, met 3-0 in de andere halve finale van Kroatië. Voor Marokko rest zaterdag de strijd om het brons.

