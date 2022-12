De Europese kwartfinale tussen Engeland en Frankrijk begon met veel gevaar voor het doel van de Engelse doelman Jordan Pickford. Na tien minuten spelen kopte Olivier Giroud voor het eerste op het Franse doel en in de 17e minuut was het ook direct raak voor Frankrijk.

Kylian Mbappé bleef knap overeind tussen een aantal Engelse verdedigers en via Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann belandde de bal voor de voeten van Aurélien Tchouaméni. De middenvelder van Real Madrid haalde snoeihard uit van buiten de zestien en zag een tel later het Engelse net bollen.

Ad

Na een half uur spelen keek Engeland vragend naar de scheidsrechter toen Harry Kane werd gevloerd in het strafschopggebied, maar de Braziliaan Wilton Sampaio wuifde de Engelse protesten genadeloos weg en ook de VAR zag er geen penalty in.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Nieuw Frans koningskoppel Mbappé-Giroud geboren - "Ik hou van je" 06/12/2022 OM 13:50

Kane lacht, Kane huilt

In het begin van de tweede helft kwam die strafschop voor Engeland er alsnog. Doelpuntenmaker Tchouaméni vloerde Bukayo Saka en dit keer was er geen twijfel bij Sampaio. Kane ging achter de bal staan en schoot zijn strafschop loepzuiver achter zijn ploeggenoot bij Tottenham Hotspur, Hugo Lloris.

De Engelsen nemen de overhand in de partij, maar in de 77e minuut was het toch Frankrijk dat uit het niets op voorsprong kwam. Olivier Giroud kopte knap raak na een voorzet van Griezmann, die daarmee zijn tweede assist van de avond noteerde.

Engeland liet het hoofd echter niet hangen en ging op zoek naar de tweede gelijkmaker. Vijf minuten voor tijd leek die er ook te gaan komen toen invaller Mason Mount naar de grond werd geduwd door Theo Hernández. Kane kon met zijn goal topscorer aller tijden worden van Engeland, maar schoot hopeloos over.

Het verdriet van Harry Kane na de Engelse uitschakeling. Foto: Getty Images

Frankrijk treft Marokko

Frankrijk is na de overwinning nog steeds in de race om zijn titel van 2018 te verdedigen. In de halve finales treffen Les Blues Marokko, die eerder vandaag knap met 1-0 van Portugal wonnen. De wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko staat aanstaande woensdag om 20:00 uur op het programma.

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Engeland overklast zwak Senegal en treft Frankrijk in kwartfinale 04/12/2022 OM 20:53