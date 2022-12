Ghana wist dat het in het laatste groepsduel met Uruguay aan een gelijkspel genoeg had om door te stoten naar achtste finale. Na een kwartier spelen leken de Afrikanen dan ook op rozen te zitten toen de Uruguayaanse doelman Sergio Rochet Ajax-middenvelder Mohammed Kudus ten val bracht.

De scheidsrechter van dienst, Daniel Siebert, werd door de VAR naar de kant geroepen en na lang bestuderen van de beelden besloot de Duitser de bal op de stip te leggen. Een strafschop krijgen tegen Uruguay doet erg denken aan het trauma van 2010 in Zuid-Afrika.

In de kwartfinales kreeg Ghana destijds in de laatste seconde van de verlenging een penalty nadat Luis Suarez met zijn handen de bal van de doellijn sloeg. Asamoah Gyan schoot het buitenkansje echter op de lat en Uruguay won de desbetreffende strafschoppenserie.

Het moment dat Luis Suarez met zijn handen een cruciaal, Ghanees doelpunt voorkomt. Foto: Eurosport

Ayew mist

Die gedachte schoot vast ook door het hoofd van André Ayew toen hij achter de bal ging staan. De aanvaller van Al-Sadd nam een hele lange aanloop, maar schoot slap op de handschoenen van Rochet. De geschiedenis herhaalde zich even in het Al Janoub Stadion in Al-Wakrah.

Enkele minuten later was het Ghanese drama helemaal compleet als Uruguay mede door nota bene Luis Suarez op voorsprong kwam. De oud-spits van Ajax en FC Groningen schoot op doel en via de handen van de keeper kon Giorgian De Arrascaeta - die voor het eerst in de basis stond - gemakkelijk de 0-1 binnenkoppen.

Nog geen zes minuten later was het diezelfde De Arrascaete die opnieuw op aangeven van Suarez zijn tweede treffer van de middag binnen volleerde. Kort voor rust had Uruguay nog met tien man moeten komen te staan, toen De Arrascaeta vol met zijn noppen het onderlijf van Alidu Seidu ging staan, maar Siebert zag het niet en de VAR greep niet in.

André Ayew ziet zijn penalty gered worden door Sergio Rochet. Foto: Getty Images

Uruguay alsnog in problemen

In de tweede helft greep de Ghanese bondscoach Otto Addo in, hij wisselde Jordan en André Ayew in de rust en met invallers Osman Bukari en voormalig Ajax-target Kamaldeen Sulemana begon Ghana wat meer dreiging. te creëren. Tien minuten voor tijd was invaller Antoine Semenyo nog dichtbij de aansluitingstreffer, maar de aanvaller van Bristol City schoot nipt voorlangs.

Enkele minuten later was het Rochet die een schot van Kudus net naast zijn doel wist te tikken. Inmiddels kreeg Uruguay te horen dat het met de tussenstanden niet meer door was en het ging dan ook haastig op zoek naar een extra treffer. Invaller Edinson Cavani was dichtbij met een kopbal, maar de Ghanese doelman Lawrence Ati-Zigi bracht redding.

Zuid-Korea doet het onmogelijke

Tegelijkertijd met Ghana-Uruguay speelde Portugal met een half B-elftal zijn laatste groepsduel met Zuid-Korea. Met Cristiano Ronaldo, maar zonder Bruno Fernandes kwamen de Portugezen al in de vijfde minuut op een 0-1-voorsprong. Diego Dalot gaf knap voor op Ricardo Horta en die tikte de openingstreffer tegen de touwen.

Nog in de eerste helft rechtten de Zuid-Koreanen echter snel de rug. Eerst werd een gelijkmaker nog afgekeurd wegens buitenspel, maar in de 27e minuut was het dan toch raak toen verdediger Kim Young-Gwon knap de 1-1 achter Diego Costa werkte.

De Zuid-Koreanen wisten dan dat het met een extra doelpunt genoeg had om door te gaan naar de achtste en diep in de tweede helft kwam die goal dan ook. Op aangeven van Tottenham Hotspur-ster Heung Min Son was het Hwang Hee-Chan die voor een vreugde-explosie zorgde op de tribune. Zuid-Korea won met 2-1, maar moest in spanning afwachten of Uruguay nog een doelpunt ging maken.

Bloedstollende ontknoping

De Uruguayanen gingen vol op de aanval door de nieuwe tussenstanden. Heel het land schreeuwde om een strafschop toen Edinson Cavani in het strafschopgebied werd neergehaald door Seidu, maar arbiter Siebert wilde er niets van weten. In de 95e minuut was Maximilian Gomez heel dichtbij, maar de Ghanese doelman Ati-Zigi ontpopte zich tot de held van Zuid-Korea.

In de allerlaatste seconden van de wedstrijd kreeg Uruguay nog een vrije trap, maar De La Cruz schoot slap in de handen van Ati-Zigi. Siebert floot af en de Uruguayaanse speler renden woedend op de Duitser af, maar aan de stand kon niets meer worden veranderd. Zuid-Korea en Portugal gaan door na opnieuw een bloedstollende WK-middag.

Eindstand Groep H

1. Portugal - 6 punten (+2)

2. Zuid-Korea - 4 punten (+0) *

3. Uruguay - 4 punten (+0)

4. Ghana - 3 punten (-2)

* Zuid-Korea scoorde twee doelpunten meer dan Uruguay en gaat door naar de achtste finales.

