Cristiano Ronaldo kent een zwaar seizoen, hij belandde onder de nieuwe trainer Erik ten Hag uit de gratie bij zijn club Manchester United en na een vernietigend interview van de Portugees met de Britse TV-presentator Piers Morgan gingen hij en de Engelse topclub nog tijdens dit WK uit elkaar.

Bij Portugal kon de vedette in de groepsfase wel gewoon rekenen op een basisplaats, maar ook die luxe was in de achtste finale tegen Zwitserland opeens voorbij. Bondscoach Fernando Santos koos in de punt van de aanval voor de jonge Gonçalo Ramos en die keuze werd beloond, Ramos maakte er drie.

Hoewel Ronaldo tijdens de wedstrijd vooral blij leek te zijn met de prestaties van zijn ploeg, die met 6-1 Zwitserland overklasten, bleek na afloop dat er toch het een en ander dwars zat bij de Portugese topscorer aller tijden. Na het fluitsignaal snelde Ronaldo namelijk in zijn eentje naar de kleedkamers terwijl zijn ploeggenoten het feest vierden met de Portugese fans.

De 21-jarige Gonçalo Ramos was de grote uitblinker bij Portugal met de eerste hattrick van dit WK. Foto: Getty Images

Fernando Santos

Eerder kwam Ronaldo ook al in opspraak bij de Portugese ploeg nadat hij fel reageerde na zijn wissel tegen Zuid-Korea in de poulefase. Volgens bondscoach Santos zijn die problemen inmiddels opgelost. "Dat hebben we achter ons gelaten, dat is opgelost."

Dat het toch nog niet helemaal goed zit tussen Ronaldo en zijn team blijkt uit de beelden vanuit het stadion, waarop inderdaad goed te zien is hoe de clubloze aanvaller - die naar verluidt een miljoenencontract kan tekenen bij Al-Nassr - moederziel alleen het veld af loopt.

Juiste spirit

Santos maakt zich overigens weinig zorgen over de houding en professionaliteit van zijn aanvoerder. "Ik bepaal de tactiek en de basisopstelling per wedstrijd. Ik heb al mijn spelers die ik nog over heb in de selectie heel hard nodig. Ronaldo en ik hebben een geode band, ik ken hem al sinds zijn negentiende", legt de oefenmeester uit.

"Hij speelde toen nog bij Sporting Portugal. Daarna heeft hij zich heel goed ontwikkeld en sinds ik hier bondscoach ben werken we gewoon goed samen. Het is een van de beste spelers ter wereld en hij kwam met de juist houding en spirit binnen de lijnen vandaag. Hij is voor velen een voorbeeld."

Of Santos in de kwartfinale wel voor Ronaldo in de basis kiest, na de prestaties van zijn vervanger Ramos is nog maar de vraag. Portugal neem het aanstaande zaterdag op tegen Marokko, die afgelopen dinsdag verrassend Spanje versloegen na strafschoppen.

