De aftrap van Oranje versus de VS is om 16:00 uur en het blijkt dat de bondscoach vooral veel vertrouwen heeft in zijn verdedigers, want hij ziet geen enkele reden om te wisselen. Andries Noppert ziet voor zich precies hetzelfde kwartet verdedigers als eerdere wedstrijden.

Op het middenveld is langzaamaan wel het een en ander veranderd, getuige de keuze voor De Roon en Klaassen die niet vanaf het begin in de basis stonden. Voorin wordt Memphis Depay weer gekoppeld aan Cody Gakpo, die dit WK al drie doelpunten maakte.

Ad

Dit betekent automatisch dat Steven Bergwijn een plekje in de pikorde is gezakt. Na enkele mindere optredens begint de aanvaller van Ajax vanaf de bank. Hetzelfde geldt opnieuw voor Steven Berghuis, die dit WK nog wel als basisspeler startte.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Zwitserland verslaat Servië in doelpuntrijk duel en treft Portugal in achtste finales 18 UUR GELEDEN

Pulisic van de partij

Bij de VS is Christian Pulisic ondanks gekneusde bekken toch fit genoeg om te starten. Het ging mis voor Pulisic terwijl hij er alles voor over had om te scoren tegen Iran bij wat later het winnende doelpunt bleek in de vorm van de 0-1. Ook Tim Weah is van de partij, terwijl Jesus Ferreira in de spits staat.

Uiteraard kan rechtsachterin ook Sergiño Dest rekenen op een uitverkiezing van bondscoach Gregg Berhalter. De strijd tussen het Nederlands elftal en de VS om een plek in de kwartfinale van het WK voetbal begint om 16:00 uur.

WAAR VOLG JE HET WK-NIEUWS?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Zuid-Korea in extremis door ten koste van Uruguay na bizarre ontknoping EEN DAG GELEDEN