Voorafgaand aan de cruciale achtste finale van het Nederlands elftal tegen de Verenigde Staten schoven bondscoach Louis van Gaal en Daley Blind aan voor de persconferentie. Een vraag van een Belgische journalist van Het Nieuwsblad leidde tot een opvallende uitspraak van Van Gaal. De oefenmeester denkt namelijk voorzichtig na over zijn periode na Oranje.

België werd afgelopen donderdag uitgeschakeld in de groep na een teleurstellend gelijkspel tegen Kroatië. Enkele uren later werd bondscoach Roberto Martínez de laan uitgestuurd. De 71-jarige Van Gaal wordt in de Belgische media voorzichtig genoemd als zijn opvolger en sluit die mogelijkheid zelf zeker niet uit.

"Belgie is een mooi land met vriendelijke mensen. Knokke is een mooi strandpaleis, dus ik heb er wel al over nagedacht. Je moet wel eerst mijn vrouw Truus overtuigen", lacht Van Gaal. "Nee dat is een geintje, ik kan altijd zelf beslissen."

België speelt gelijk tegen Kroatië en is uitgeschakeld op het WK in Qatar. Foto: Eurosport

Eerst wereldkampioen worden

"Er zijn altijd bepaalde landen waar ik niet naartoe ga en Truus zeker niet, zo simpel is het, maar volgens mij zijn we hier met Nederland bezig. Wij willen wereldkampioen worden, dus we hebben nog vier wedstrijden te gaan. Ik heb al in een interview gezegd dat als wij wereldkampioen worden er aanbiedingen gaan komen, maar voorlopig zijn we dat nog niet."

Voor die ambitie moet aanstaande zaterdag eerst wel gewonnen worden van de Verenigde Staten. Van Gaal verwacht een lastige wedstrijd. "Amerika is een hele energieke ploeg met fysiek sterke spelers en dat is voor elke tegenstander lastig. Dat zie je ook aan de uitslagen die zij hebben behaald, maar we gaan er alles aan doen om ze te verslaan, that's it."

Blind sluit zich volledig aan bij de woorden van zijn bondscoach. "Ze hebben veel spelers met individuele kwaliteiten, dus daar moeten we ons zo goed mogelijk op voorbereiden." De verwachting is dat Blind ook tegen de Verenigde Staten op de linksbackpositie de voorkeur krijgt boven Tyrell Malacia.

Weston McKennie en Tyler Adams juichen na de openingstreffer van Christian Pulisic. Foto: Getty Images

