Er is tijdens dit WK voetbal in Qatar veel te doen over de OneLove-aanvoerdersband. Zeven landen, waaronder Nederland en Belgie, zouden de band - die staat voor inclusie en diversiteit - op het toernooi dragen, maar de FIFA verbood de actie op het laatste moment.

Anderlecht-verdediger Jan Vertonghen geeft in een persconferentie aan niet meer vrij te durven spreken over het onderwerp gedurende dit WK. "Als je nu een statement maakt over die band, dan straffen we vooral onszelf."

Ad

"Bovendien heb ik ook angst om hier dingen over te zeggen. Ik ben bang dat ik morgen niet op het veld sta als ik het wel doe. Dat is een spijtige situatie die ik nooit heb meegemaakt en hopelijk nooit meer zal meemaken ", vertelt de oud-verdediger van Ajax.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Saoedi-Arabië vervangt Verenigde Staten als grootste WK-verrassing ooit 2 UUR GELEDEN

Ook shirt verboden

Het is niet de eerste keer dat de Belgen te maken krijgen met de harde hand van de wereldvoetbalbond. Het opwarmshirt dat Belgie wilde gebruiken is door de FIFA verboden, nadat eerder ook al het uitshirt aangepast moest worden vanwege het woord 'Love' in de kraag. Het speciale warming-up-shirt van België was in de kleuren van de regenboog en wordt nu dus ook niet toegestaan door de FIFA.

Eerder deze week ontstond er dus ook al ophef over de uitshirts van België. Een miniem detail aan de binnenkant van de kraag werd door de FIFA niet geaccepteerd en dus moet het woordje 'Love' afgeplakt worden. "Het is triestig, maar de FIFA laat ons geen keuze. Voor het overige blijft de uitrusting ongewijzigd", verklaarde de secretaris-generaal van de KBVB, Peter Bossaert.

Hazard captain

Eerder zwichtte ook de KNVB al voor mogelijke straffen van de FIFA. Aanvoerder Virgil van Dijk droeg daarom in de gewonnen wedstrijd tegen Senegal de OneLove-band niet. Bondscoach Louis van Gaal gaf aan dat het doel om wereldkampioen te worden belangrijker is dan alles.

Vertonghen hoeft zelf trouwens niet na te denken over het wel of niet dragen van de band. Eden Hazard is namelijk door bondscoach Roberto Martinez benoemd als captain van de Rode Duivels. De 31-jarige aanvaller van Real Madrid lijkt allesbehalve topfit, maar start dus wel in de basis tegen de Canadezen.

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Saoedi-Arabië zorgt voor eerste WK-sensatie met overwinning op Argentinië 4 UUR GELEDEN