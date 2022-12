Het was een opvallend beeld maandagavond in het Stadion 947 in Doha, voor elk Braziliaans doelpunt hadden de spelers een uniek dansje ingestudeerd. Dat betekende dat de kijker tijdens de ruime 4-1-overwinning vier verschillende vieringen voorgeschoteld kreeg door de Goddelijke Kanaries.

Volgens FC Barcelona-aanvaller Raphinha staan de dansjes symbool voor de eenheid van het Braziliaanse team. "Voor degenen die het niet leuk vinden, we gaan het blijven doen. Het is de eensgezindheid van het team, we vieren onze doelpunten altijd en we dansen altijd."

Ad

Ook de maker van de openingstreffer, Vinícius Júnior, geniet van de Braziliaanse samba voor en na de doelpunten. "We willen blijven dansen tot en met de finale", is de Real Madrid-ster ambitieus. Voorlopig kunnen de Brazilianen ook nog wel even vooruit, want de spelers schijnen maar liefst tien verschillende choreografieën te hebben ingestudeerd voor dit WK. De doelpuntenteller staat op dit moment op acht.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Brazilië overklast onmachtig Zuid-Korea en gaat op halve kracht naar kwartfinales 14 UUR GELEDEN

Het duel tussen Brazilië en Zuid-Korea was tevens een strijd tussen sterspelers Neymar en Son Heung-min. Foto: Getty Images

Geen respect

Waar veel voetbalsupporters wel konden genieten van de excentrieke manier van juichen, zijn er ook een aantal critici. Voormalig Manchester United-middenvelder Roy Keane vindt het beledigend. "Ik kan niet geloven wat ik zojuist heb gezien."

"Ik heb nog nooit zoveel gedans gezien op een voetbalveld. Het is alsof ik naar Strictly Come Dancing aan het kijken was. Ik hou er niet van. Mensen zeggen dat het hun cultuur is, maar ik vind het geen respect naar de tegenstander", is Keane stellig.

Tite reageert

Bondscoach Tite kreeg na de wedstrijd het een en ander mee van de kritiek en reageerde daar direct op. "Ik ben zeer voorzichtig. Er zijn altijd kwaadwillende mensen die het interpreteren als een gebrek aan respect", begon de oefenmeester tegenover het Franse L'Équipe. Tite deed zelf ook mee met een van de dansjes, samen met Richarlison deed hij 'de duif', verwijzend naar de bijnaam van de Braziliaanse spits.

"We proberen ons aan te passen aan het karakter van onze spelers. Ze zijn heel erg jong en ik probeer me aan te passen aan hun taal en een deel van die taal is het dansen. Er is geen andere interpretatie mogelijk dan de blijheid na een doelpunt, er was geen sprake van disrespect."

Brazilië plaatste zich met de overtuigende winst op Zuid-Korea voor de kwartfinales en treft daarin Kroatië, die na strafschoppen Japan versloeg . De wedstrijd staat aanstaande vrijdag om 16:00 uur op de rol.

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Zuid-Korea in extremis door ten koste van Uruguay na bizarre ontknoping 02/12/2022 OM 17:03