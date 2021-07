Op papier zou het Braziliaanse elftal in het eerste duel op deze Spelen een lastige kluif moeten hebben aan een stugge Chinese ploeg. Niks bleek minder waar. Aan de hand van superster Marta, die en passant een record verbrak door op haar vijfde Olympische Spelen te scoren, deden zij het qua doelsaldo al bijna even goed als de Oranje Leeuwinnen : 5-0. Met hun vorm zit het dus wel goed.

Marta Olympics Tokyo 2020

MARTA

Hoewel ze met haar 35 jaar niet meer tot de jongste behoort, is Marta nog altijd de grote blikvanger binnen de Braziliaanse selectie. In het duel met China nam de aanvalster, die in haar loopbaan zes keer werd uitgeroepen tot speelster van het jaar, twee doelpunten voor haar rekening, terwijl ze een derde treffer voorbereidde. Hoe dodelijk de spits is, blijkt wel uit haar statistieken. Ze ondernam slechts twee doelpogingen, maar beide verdwenen dus tegen de touwen. Zaak voor de Nederlandse verdediging om haar aan banden te leggen.

REVANCHE

Vijf jaar geleden moest het in Rio gaan gebeuren. Na twee verloren finales zouden Marta en haar teamgenoten in eigen land eindelijk die gouden plak grijpen. Het liep uit op een grote teleurstelling. In de halve finales waren de Zweden na penalty's te sterk, waarna zelfs de strijd om het brons verloren ging tegen Canada. In Tokio moet die schande worden rechtgezet.

MONSTERZEGE

Ondanks dat er zeker nog wel verbeterpunten waren in de wedstrijd tegen Zambia, zal ook bij de Nederlandse selectie vooral het goede gevoel overheersen. De ploeg hield de belangrijke drie punten over aan het duel met Zambia en zal lering trekken uit de drie tegendoelpunt die het incasseerde. Net als bij de Brazilianen ligt ook bij de Leeuwinnen de kracht voorin.

MIEDEMA

Ook Vivianne Miedema was in het openingsduel goed voor een doelpuntenrecord. Nog nooit scoorde een speelster op de Olympische Spelen meer goals dan haar vier treffers tegen Zambia. Tegen Brazilië zullen de ballen er beduidend minder makkelijk invliegen, maar ook zij laten verdedigend steekjes vallen, zo liet bondscoach Wiegman optekenen door het AD. Het belooft alvast een aantrekkelijk duel te worden.

WAAR KIJK JE?

