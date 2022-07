Geen enkele kopgroep kreeg woensdag de ruimte. De vijfde etappe van Sarnico naar Bergamo over bijna 115 kilometer was niet helemaal vlak en daarom de roken de sprinters die een heuvel over kunnen hun kans. Het tempo lag voortdurend hoog om de pure sprinters te lossen.

Berteau pakt een minuut

Zo sloegen Lucinda Brand en Kristen Faulkner een gat, maar rekende het peloton dit tweetal veertig kilometer voor de meet alweer in. De Amerikaanse probeerde het daarna nog eens en kreeg Niamh Fisher-Black, Julietta Labous en Anouska Koster met zich mee, maar ook zij waren er al snel aan voor de moeite.

Victoire Berteau was de volgende die demarreerde. Zij pakte een kleine minuut op het peloton, waarin op de vlakke stukken de geloste renners vaak weer konden terugkeren. De Française was echter kansloos op de slotklim Bergamo Alta, van anderhalve kilometer.

Longo Borghini in de aanval

Ruim voor de top had het uitgedunde peloton, met Brand op kop, Berteau weer te pakken. Longo Borghini nam vervolgens het initiatief en alleen Marianne Vos en Mavi Garcia, de nummer twee van het klassement, konden volgen.

Van Vleuten was op achterstand geraakt, omdat ze in de klim werd opgehouden door een valpartij. De roze truidraagster reed echter zelf het gat weer dicht waardoor een groep van tien rensters kon sprinten voor de winst.

Faulkner probeerde de rest nog te foppen met een late aanval, maar Vos liet zich niet verrassen. De renster van Jumbo-Visma reageerde alert, nam over en reed eenvoudig naar haar 32ste ritzege in de Giro. Lotte Kopecky eindigde als tweede, voor Silvia Persico.

Koninginnenrit

Donderdag staat de koninginnenrit van de Giro Donne op het programma. Van Vleuten verdedigt op de slotklim naar Passo Maniva een voorsprong van 25 seconden op Garcia. Marta Cavalli is op 57 seconden achterstand de nummer drie.

