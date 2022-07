Giro Donne | Labous rijdt naar dagzege, Van vleuten vergroot voorsprong

De etappe van vandaag stond in het teken van de slotklim Passo Maniva. De aanloop was vrij vlak en dus leek het een dag voor de favorieten te zijn. Maar Juliette Labous had andere plannen.

De Française was enorm sterk en hield vanuit de vroege vlucht als enige stand. Met een voorsprong van ruim anderhalve minuut mocht ze voor de derde keer in haar profcarrière juichend over de streep komen.

Voorsprong

Labous rijdt naar dagzege, Van vleuten vergroot voorsprong

Daarachter was het een gevecht tussen de favorieten. Annemiek van Vleuten, Mavi Garcia en Marta Cavalli lijken de rensters te zijn om wie het gaat. Na vele pogingen was het Van Vleuten die zich net los wist te maken uit de greep van Garcia.

Slechts vier seconden wist de Nederlandse uiteindelijk te winnen op de Spaanse kampioen. Marta Cavalli kwam daar weer zes seconden achterna over de streep. De voorlopige voorsprong van Van Vleuten is 31 seconden in het klassement op Garcia.

Marianne Vos

Marianne Vos ging vandaag niet van start in de Giro Donne. Met twee overwinningen op zak geeft de Nederlandse de voorkeur aan herstellen en richten op toekomstige doelen. Simpel gezegd: de focus gaat nu op de Tour de France Femme.

Etappe 7

Morgen moeten de rensters twee flinke beklimmingen zien te bedwingen. De finish ligt vlak na de afdaling van de slotklim: Lago di Cei.

