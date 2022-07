De rensters kwamen in de vijfde etappe nauwelijks moeilijkheden tegen. Een plateautje op dertig kilometer van de finish zorgde niet voor moeilijkheden in het peloton. Het peloton leek wat meer moeite te hebben met de kopgroep die lang wegbleef. Matilde Vitillo, Giorgia Bariani, Iris Monticolo, Hannah Barnes en Anastasia Carbonari bleven lang voor het peloton rijden.

Op tien kilometer had Bariani, die weg was gereden van haar medevluchters, nog een minuut voorsprong. Op zes kilometer van de streep was die voorsprong als sneeuw voor de zon verdwenen. De etappe zou opnieuw beslist gaan worden in een massasprint.

Valpartij

Op één kilometer van de finish vond er nog een nare valpartij plaats. Precies onder de vaan van de laatste kilometer lagen de rensters op het asfalt. In de sprint reden dezelfde drie vrouwen vooraan die de andere dagen ook voorin eindigden. Kool werd al tweede en derde, Vos eerste en tweede en Balsamo eerste en derde. Vandaag was wereldkampioene Balsamo de snelste. Al kwam de jonge Charlotte Kool heel dichtbij haar mooiste zege uit haar carrière.

De roze trui van Annemiek van Vleuten kwam niet in gevaar. Ze leidt het algemeen klassement nog steeds met 25 seconden voorsprong op de Spaanse Mavi Garcia.

