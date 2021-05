Giro d'Italia

Etappe 15 gaat van start zonder de winnaar van etappe 13, Giacomo Nizzolo. Het Giro-peloton verlaat het thuisland in deze etappe even kort voor een bezoek aan het land van Primoz Roglic en Tadej Pogacar, Slovenië. Een relatief korte rit met drie keer dezelfde beklimming van de Gornje Cerozo, een klim van de vierde categorie. De finish van etappe 15 vindt wel in Italië plaats, op de Piazza della Vittoria in Gorizia, waar in 2001 Pablo Sastras de etappe wist te winnen.

Na drie kilometer in de wedstrijd is er een grote valpartij. De voornaamste slachtoffers zijn Jos van Emden, Emanuel Buchmann en Natnael Berhane. Ze moeten allemaal de Giro verlaten. Ook Tobias Foss en Gianni Vermeersch zijn betrokken bij de valpartij, maar zij kunnen de wedstrijd hervatten. De wedstrijd werd korte tijd stilgelegd en na twintig minuten hervat.

Kort na de tweede start is er een kopgroep van vijftien renners ontstaan met daarin drie Nederlanders, Oscar Riesebeek, Bauke Mollema en Lars van den Berg, en vier Belgen: Dries De Bondt, Quinten Hermans, Harm Vanhoucke en Victor Campenaerts. De andere aanvallers zijn Simone Consonni, Stefano Oldani, Dario Cataldo, Nikias Arndt, Maximilian Walscheid, Albert Torres, Lukas Wisniowski en Juan Sebastián Molano.

De punten op de drie beklimmingen van de Gornje Cerovo worden grotendeels door de Nederlanders en Belgen verdeeld, maar hebben geen grote gevolgen voor het bergklassement. Riesebeek is degene die de finale inluidt op 30 kilometer van het eind, maar het duurt nog tot 16 kilometer voor de streep voordat hij samen met Campenaerts weet weg te komen.

Terwijl de regen inmiddels met bakken uit de hemel komt, sprint Campenaerts op de kinderkopjes van de finishstraat naar zijn eerste overwinning in een grote ronde. Het is de derde etappewinst van Qhubeka-Assos in deze Giro, na Nizzolo in etappe 13 en Mauro Schmid in etappe 11. Ruim zeventien minuten later rijdt het peloton rustig Gorizia binnen, krachten sparend voor de Koninginnerit van morgen. De roze trui blijft stevig om de schouders van Egan Bernal.