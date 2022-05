Het duurde lang voordat de vlucht van de dag gevormd was. Verschillende Nederlanders bemoeiden zich met deze strijd. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) sprong meermaals mee en ook Wout Poels deed verschillende uitvalspogingen.

Giro d’Italia | Bouwman, Dumoulin, Mollema en Poels rijden in kopgroep voor het peloton uit

Waar die eerste uiteindelijk achter het net viste, was het voor Poels wel raak. Hij zat in de oranjegekleurde groep van zeven vluchters met daarin drie andere Nederlanders. Koen Bouwman, Tom Dumoulin (beiden Jumbo-Visma) en de man die eigenlijk niet mee zou springen vandaag , Bauke Mollema (Trek-Segafredo), meldden zich samen met de Bahrain-Victorious-renner op de voorposten. De Italianen Davide Formolo (UAE Team Emirates) en Davide Villella (Cofidis) en Colombiaan Diego Camargo Andrade (EF Education) vervolledigden de kopgroep.

Onderweg woedde er nog een interne strijd tussen landgenoten Bouwman en Poels om de blauwe bergtrui. Bouwman rondde als eerste de top van de Monte Sirino en nam daarmee een voorschot op de maglia azzurra. Bij de volgende sprint voor bergpunten, bovenop de Montagna Grande Di Viggiano eiste hij die trui op.

Daar hoefde de Jumbo-Visma-renner niet meer voor af te rekenen met Poels. Diens noeste arbeid aan het begin van de etappe brak hem ver voor de prijzen verdeeld werden al op. Na een tijdje aan het elastiek te hebben gehangen, moest hij op ruim 60 kilometer van de finish definitief de rol lossen.

VIRTUEEL ROZE

Naast de bergtrui had Bouwman ook enige tijd de roze leiderstrui virtueel om zijn schouders, maar omdat de mannen van Ineos-Grenadiers zich op kop van het peloton nestelde en daar in dienst van Richard Carapaz het tempo opvoerden, bleek al snel dat een nieuwe Nederlandse klassementsleider vandaag een utopie was.

Op de flanken van La Sellata begonnen de leiders elkaar te bestoken met aanvallen. Eerst versnelde Dumoulin een paar keer, maar daarna waren het achtereenvolgens Mollema en Formolo die een serieuzer gat wisten te slaan. Ook zij hadden echter geen succes, al was door het lossen van Bouwman wel enige tijd het overtal van Jumbo doorbroken. Voor de top keerde de man uit Ulft echter terug en reden de vier gezamenlijk richting slotklim. Bouwman pakte en passant de laatste bergpunten mee.

BOUWMAN WINT!

In de straten van Potenza probeerde Mollema de Jumbo-mannen te verrassen, maar tot tweemaal toe zat Bouwman snel in het wiel van zijn landgenoot. In zijn spoor nam hij elke keer Formolo mee. Dumoulin moest bij de tweede demarrage van Mollema even de anderen laten rijden, maar sloot 2 kilometer voor de finish toch nog aan.

Richting finish hield de tijdritspecialist vervolgens het tempo hoog om Bouwman in een zetel richting streep te rijden. Die had gedurende de etappe getoond de snelste sprint bergop in huis te hebben en ook aan de finishlijn onderstreepte hij zijn explosiviteit. Met meerdere fietslengtes voor Bauke Mollema mocht hij zijn armen de lucht in steken.

LOPEZ BEHOUDT ROZE

Drie minuten na de vluchters kwam een gedecimeerd peloton aan in Potenza. In deze groep bevonden zich alle klassementsmannen en dus kende de ranglijst weinig verschillen. Juan Pedro Lopez blijft leider, vlak voor Kämna, die de bergtrui kwijtraakte aan Bouwman.

