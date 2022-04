Giro d'Italia

Dumoulin keert weer terug naar de koers waar hij ooit het eindklassement won. In 2017 was de roze leiderstrui voor de Limburger na drie weken koers. Twee jaar later kwam hij toen lelijk ten val en dat was het begin van een lange ellendige periode voor Dumoulin

Inmiddels staat de zilveren medaillewinaar van Tokyo 2020 er zowel fysiek als mentaal beter voor en is hij zich op dit moment in Tenerife aan het klaar maken voor de Giro.

Verwachtingen thuis laten

"Samen met Foss en Oomen is Dumoulin één van de kopmannen voor het klassement van ons team. Hij is nu samen met het team en de voorbereidingen gaan goed. Ik ben er van overtuigd dat hij goed is in de Giro", aldus Merijn Zeeman. Toch heeft de afgelopen periode wel zijn sporen achter gelaten.

Zeeman heeft het namelijk ook direct weer over de verwachtingen thuis te laten: "Het is altijd beter je verwachtingen thuis te laten. In Nederland verwacht iedereen grootste dingen van hem, maar dit is zijn eerste grote ronde sinds tijden waar hij weer voor het klassement gaat. Er zijn een aantal renners die hebben bewezen een grotere favoriet te zijn voor de eindzege. Bijvoorbeeld João Almeida."

Drie weken lang

Ook is de duur van een grote ronde nog een vraagteken voor Dumoulin: "Het is ook onbekend hoe hij het gaat doen gedurende de drie weken, maar hij is een speciale en dat maakt het allemaal fantastisch om te aanschouwen."

Oomen was in 2018 onderdeel van het team dat Dumoulin naar de tweede plaats hielp en Foss eindigde vorig jaar in de toptien in Italië.

Underdogs

"We zijn de underdogs en dat betekent dat we ook een beetje moeten gokken. Ook moeten we kijken hoe het er voor staat na de eerste rustdag. Als één van de drie er heel good voor staat is de keuze makkelijk gemaakt, maar ze beginnen allemaal met de leidersrol."

