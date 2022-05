Jos van Emden zette als eerste een serieuze tijd neer, maar lang kon hij niet van de eerste plaats genieten. Ploeggenoot Edoardo Affini dook flink onder zijn tijd, maar werd even later van de hot seat verdreven door Lennard Kämna. Thymen Arensman beet zich net stuk op deze tijd, maar even later werd hij toch geklopt door Italiaans kampioen tijdrijden Sobrero.

De Italiaan kwam binnen op het moment dat Dumoulin op het startpodium stond en dat was het startschot voor een reeks klassementsmannen. Dumoulin reed in Boedapest een goede tijdrit en zette als eerste een tijd onder de twaalf minuten neer. Daar kon de Nederlands kampioen echter maar kort van genieten, want enkele seconden na hem dook Simon Yates verrassend onder zijn tijd.

Ad

Giro d'Italia : Het interview na etappe 2 met Tom Dumoulin

Giro d'Italia Giro d’Italia | “Kreeg geen tussentijden mee door gejoel publiek” - Van der Poel over drie tellen EEN UUR GELEDEN

Sterke Van der Poel

Ondertussen verloren enkele klassementsmannen flink veel tijd. Onder andere Lopez, Martin, Buchmann en Ciccone werden op relatief grote achterstand gezet, terwijl Landa en Bardet voor hun doen een prima tijdrit reden. Een van de topfavorieten vooraf stelde Joao Almeida stelde licht teleur.

Vlak nadat de Portugees binnen was begon Van der Poel als laatste aan de tijdrit. Op een speciale roze Canyon vloog de Nederlander van het startpodium af. Wilco Kelderman en Bauke Mollema kwamen binnen in goede tijden, maar het was duidelijk dat alleen Van der Poel Yates nog van de eerste plek zou kunnen stoten, want ook Bilbao stelde teleur.

Giro d’Italia | Binnenkomst Van der Poel die drie seconden toegeeft op dagwinnaar Yates

Oranje boven in toptien

Kelderman eindigde uiteindelijk op de zevende plek, drie plekken voor Arensman. Daardoor staan er maar liefst vier Nederlanders in de top-10 van deze etappe.

Bij het tussenpunt bleek dat Van der Poel goed onderweg was. Hij gaf slechts een seconde toe op Yates. Uiteindelijk werden dat drie seconden aan het einde van de rit. Toch zal Van der Poel zeer tevreden zijn met een tweede plek. Hij zal de leiderstrui waarschijnlijk mee mogen nemen de rustdag van maandag in.

Waar kijk je?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer exclusief en live op Eurosport en discovery+. Dagelijks verzorgen Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon het commentaar bij de etappes. Elke dag volgt na de finish een Kop over kop-show. Mis dus niks van de 105e Giro d'Italia en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+.

Giro d'Italia Giro d’Italia | “Kreeg geen tussentijden mee door gejoel publiek” - Van der Poel over drie tellen EEN UUR GELEDEN