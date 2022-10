De vrouweneditie van de Tour de France, die vorig jaar terugkeerde op de kalender als meerdaagse, gaat van start op de dag dat de mannen hun laatste etappe rijden in Parijs. De vrouwen zijn echter niet actief in de Franse hoofdstad. Zij beginnen met een etappe die de start en finish heeft in Clermont-Ferrand.

Ad

De stad in de Auvergne is tevens de startplaats van de tweede etappe die koers zet richting Mauriac. De liefhebbers van typisch Franse plaatsjes komen een dag later aan hun trekken wanneer het peloton de Dordogne doorkruist. De finish van rit drie ligt in de middeleeuwse straten van Montignac.

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | Van Vleuten ziet genoeg kansen in 'laatste Tour de France' 5 UUR GELEDEN

Tour de France Femmes | Van Vleuten pakt het geel, Nederlanders winnen alle klassementen

Verschillen in het klassement

Vervolgens gaat de Tour de France verder in zuidelijke richting met etappes naar Rodez, Albi en Blagnac. De grote verschillen in het klassement ontstaan waarschijnlijk op de zaterdag. De rensters vertrekken dan vanaf Lannemezan naar de finish bovenop de Tourmalet.

Het is een groot contrast met dit jaar toen het vrouwenpeloton de Pyreneeën en de Alpen meed. De Vogezen brachten in de slotdagen de beslissing in het klassement. Annemiek van Vleuten won glorieus het geel voor Demi Vollering en Katarzyna Niewiadoma.

Power of Sport | Een terugblik op de vele hoogtepunten van de Tour de France Femmes

Tijdrit in Pau

De afsluitende achtste etappe van de Tour de France Femmes van 2023 is op zondag 30 juli in Pau. Hier vindt op het traditionele parcours de afsluitende rit tegen de klok plaats. Een tijdrit ontbrak in het parcours van 2022.

Dit is het parcours van de Tour de France Femmes 2023

Etappe 1: Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrand: 124 kilometer

Etappe 2: Clermont-Ferrand - Mauriac: 148 kilometer

Etappe 3: Collonges-la-Rouge - Montignac-Lascaux: 147 kilometer

Etappe 4: Cahors - Rodez: 177 kilometer

Etappe 5: Onet-le-Château - Albi: 126 kilometer

Etappe 6: Albi - Blagnac: 122 kilometer

Etappe 7: Lannemezan - Tourmalet: 90 kilometer

Etappe 8: Pau - Pau: 22 kilometer (tijdrit)

Waar kijk je?

Alle belangrijke wielerkoersen kijk je live op Eurosport. Liever reclamevrij streamen? Ga dan naar discovery+

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | Annemiek van Vleuten over Tourparcours 5 UUR GELEDEN