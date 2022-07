Ad

Van der Poel van de partij

Tour de France | Liveblog - Wat kunnen Van der Poel en Van Aert in tijdrit regenachtig Kopenhagen?

Na het successen van de Giro d’Italia met glansrollen voor Koen Bouwman en Mathieu van der Poel is het nu alweer tijd voor de tweede grote ronde van 2022… de Tour de France! Hoe je het ook wendt of keert, de Tour is natuurlijk de grootste wielerwedstrijd die er bestaat. Iedereen gaat er voor zitten. Van de grootste wielergek tot een toevallige passant.

Iedereen met interesse voor de Tour in het bijzonder en wielrennen in het algemeen is welkom op Eurosport en discovery+ . Van de eerste tot de laatste kilometer, drie weken lang, van soms ’s ochtends vroeg tot een enkele ’s avonds… alles wordt rechtstreeks uitgezonden!

Exclusief vanaf de start

Er zijn zelfs elf etappes waarin Eurosport en discovery+ exclusief vanaf de start van de etappe van de partij zijn! Er gebeuren soms knotsgekke dingen tijdens de eerste uren van etappes en op deze manier kun je werkelijk alles volgen, van de eerste demarrage tot de finale en hopelijk winnende sprints van Fabio Jakobsen of Dylan Groenewegen! Onderweg kan het nooit lang duren of Van der Poel en Bauke Mollema rijden in beeld.

Het commentaar wordt drie weken lang verzorgd door Jan Hermsen en Bobbie Traksel, die volledig zijn ondergedompeld in Franse sferen voor een optimale belevenis. En Bradley Wiggins zit uiteraard weer op zijn motor. Overigens is het wel zo dat vanwege Wimbledon de eerste volledige Tourweek wordt uitgezonden op Eurosport 2. Daarna worden de uitzendingen op het eerste kanaal vertoond.

Liveblog

Door middel van liveblogs en het laatste nieuws blijf je ook via Eurosport.nl uitstekend op de hoogte van de Tour de France en vergeet ook onze wielerpodcast Kop over kop niet. Om het helemaal compleet te maken, wijzen we ook nog op de streams van de Giro Donne 22 die via discovery+ worden aangeboden.

Waar kijk je?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

