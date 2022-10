Deze week werd het parcours voor de Tour de France van 2023 bekendgemaakt. Zoals altijd barst dan meteen de discussie los of dit nou een mooie editie belooft of dat het allemaal maar tegenvalt. Men lijkt dit jaar eensgezind dat de Tourorganisatie een zwaar programma heeft uitgetekend, maar toch valt er altijd wel wat op aan te merken.

Waar zijn dit jaar bijvoorbeeld de tijdritkilometers? Is dit gedaan ten faveure van de Franse klassementsrijders die niet uitblinken in het rijden tegen de klok, een sentiment dat door onder anderen Thijs Zonneveld op Twitter en in diens column werd uitgedragen. En wordt ons op deze manier niet een duel tussen de smaakmakers van vorig jaar, Tadej Pogacar en winnaar Jonas Vingegaard, en Vuelta-winnaar Remco Evenepoel ontnomen? De Belgische hardrijder lijkt volgend jaar meer kans te hebben in de Giro d'Italia.

ZWARE OPENINGSWEEK

Romain Bardet, een van die thuisrijders die vaak schade oploopt in de tijdritten, is alvast blij met het vooruitzich van een zware Tour. Vooral de ongebruikelijk pittige openingsweek kan op zijn goedkeuring rekenen. "Dit is ongezien", laat Bardet optekenen in L'Equipe."Het wordt de zwaarste eerste week ooit in een grote ronde."

Tadej Pogacar is het met zijn Franse collega eens : "De eerste etappes door de Pyreneeën zullen meteen lastig zijn. Het is goed dat er al vroeg zware etappes gepland staan. Dat maakt het allemaal een stuk interessanter."

Net als heel Frankrijk kijkt Bardet uit naar de 9e etappe, wanneer voor hete eerst in 35 jaar de puy de Dôme weer wordt beklommen. Die etappe is een ode aan Raymond Poulidor, die in 1964 op de flanken van deze berg een legendarische duel uitvocht met rivaal Jacques Anquetil en vanuit wiens geboortedorp deze dag gestart zal worden.

EVENEPOEL

Het gebrek aan tijdritkilometers zal in Frankrijk met gejuich zijn ontvangen, maar in België was men minder uitgelaten. Hun belangrijkste kanshebber, kersvers Vuelta-winnaar Evenepoel, is voormalig Europees kampioen op dat onderdeel en veroverde bovendien al de nodige tijdritmedailles op WK's.

Een overvloed aan tijdritkilometers had de Vlaming misschien kunnen verleiden om volgend seizoen al een debuut in de Tour te verkiezen boven een tweede optreden in de Giro, maar die kansen lijken inmiddels flink geslonken. Hoewel de 70 kilometers tegen de klok in Italië zijn poulain meer op het lijf lijken geschreven, wil Patrick Lefevere daarover nu nog geen knopen doorhakken.

Ondanks dat het parcours geen handreiking lijkt te zijn naar Belgische wereldkampioen, hoopt Tourdirecteur Christian Prudhomme Evenepoel ooit wel te mogen verwelkomen in Le Grand Boucle.

CAV HOOPVOL

Waar de tijdrijders dus sowieso bedrogen uitkomen, zijn de meningen over de sprintkansen verdeeld. Wilfried Peeters, rechterhand van Lefevere, schat in dat de sprinters maximaal drie of vier keer om de zege zullen sprinten, terwijl Mark Cavendish twee keer zoveel mogelijkheden ziet.

De Brit heeft nog altijd het recordaantal etappeoverwinningen in het vizier en ondanks dat hij officieel nog geen team heeft voor volgend seizoen, hoopt hij in 2023 zichzelf definitief in de geschiedenisboeken te rijden. "Ik hoop er bij te zijn. De Tour is altijd een doel voor mij en dan maakt het niet uit hoeveel etappes ik dan gewonnen heb."

