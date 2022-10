Tour de France | Tadej Pogacar mikt op revanche in Tour - "Grootste doel van het jaar"

Tadej Pogacar was donderdag aanwezig bij de presentatie van het parcours van de Tour de France 2023 in Parijs. De Sloveen van UAE Team Emirates is ondanks zijn tweede plaats in de Tour tevreden met zijn seizoen.

"Het was een geweldig seizoen en ik ben best content, maar vooral ook moe. Dus nu is het een beetje opladen en voorbereiden voor volgend jaar", vertelt Pogacar aan Eurosport.

Laatste week beslissend

De tweevoudig Tourwinnaar is verheugd met het parcours dat de organisatie heeft uitgetekend. "Het is een interessante route met een leuke start in het Baskenland. Daarna gaan we bijna direct de Pyreneeën in, gelijk in de eerste week. De laatste week wordt net als altijd beslissend met een aantal Alpenreuzen."

Het parcours van 2023 kent maar een tijdrit, maar dat vindt Pogacar geen probleem. "Het is inderdaad wat anders dan andere jaren, maar het wordt nog steeds een hele zware ronde."

Geen twijfels

"Het maakt eigenlijk ook niet uit hoe de etappe zijn. Wij als renners in de Tour maken de koers toch hard, ook al is het een vlakke etappe", lacht de 24-jarige renner.

Dit jaar moest Pogacar zijn meerdere erkennen in Jumbo-Visma kopman Jonas Vingegaard, maar hij heeft niet getwijfeld om een andere grote ronde als hoofddoel te kiezen. "De Tour winnen is het grootste doel en daar rond plannen we de rest van de kalender", is hij duidelijk.

