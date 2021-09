La Vuelta | Cort Nielsen scoort hattrick als koning van de vrijbuiters

Hoewel het hooggebergte definitief achter de rug is, betekende dit niet dat er tijdens deze Vuelta niet meer geklommen hoefde te worden. Er stonden twee klims van de tweede categorie plus eentje van de derde op het programma, maar voor de verandering eens kort na de start van de etappe.

Daarna werd het gemakkelijker, waardoor het peloton steeds groter werd en enkele rappe mannen stiekem op een buitenkansje begonnen te rekenen. Tegelijkertijd waren er natuurlijk ook de avonturiers die niets liever wilden dan een etappezege oprapen.

De sprinters in het pak en aanvallers vooruit hielden elkaar lang in evenwicht, maar omdat het gat met de vluchters nooit heel groot werd, ging iedereen uit van een massasprint. Slechts in de kopgroep dachten ze hier toch net even iets anders over. En terecht.

La Vuelta | Cort Nielsen heeft de luxe om zijn mooiste van drie ritzeges bespreken

Teamwerk

Cort Nielsen was na twee ritzeges nog altijd niet verzadigd en wist zich gesteund door ploeggenoot Lawson Craddock. De kaart Cort Nielsen werd gespeeld en hoewel ook de Deen kopwerk verrichte, was vooral Craddock druk bezig om de slinkende voorsprong intact te houden. Plotseling bleek dat zelfs te gaan lukken, want het gat werd niet kleiner dan een halve minuut.

Craddock deed dus het zware werk en bolde uit, maar hij kwam evengoed juichend over de finish. Even eerder deed Cort Nielsen namelijk precies hetzelfde, door de sprint te winnen. Rui Oliveira, Quinn Simmons en Andrea Bagioli hadden hoop op een overwinning, maar die hoop bleek ijdel. Cort Nielsen sprintte op gelijke hoogte naar Primoz Roglic en Fabio Jakobsen, die ook al drie ritzeges pakten.

Slotweekeinde

Er gebeurde niets opvallends in de top van het klassement, maar de toptien kende desondanks een verandering. Louis Meintjes kwam zeer slecht terecht na een valpartij en verliet de Vuelta per ambulance.

Het afsluitende weekeinde van de Vuelta heeft eens te meer bergen in de aanbieding – de finish is op hoogte in Mos. Castro de Herville na een klim van de tweede categorie – plus de afsluitende tijdrit van 33,8 kilometer in Santiago de Compostela.

