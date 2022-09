Wielrennen

In Wollongong kroonde Remco Evenepoel zich tot wereldkampioen, amper een paar weken nadat hij als eerste Belg in 44 jaar een grote ronde op zijn naam had geschreven. Het maakt van de 22-jarige coureur uit Schepdaal een van de meest tot de verbeelding sprekende renners van het peloton.

poulain. In datzelfde berichtje zou Brailsford gezegd hebben, dat Lefevere het maar moest laten weten als hij zijn jonge landgenoot wilde verkopen. Met een smsje feliciteerde Dave Brailsford zijn collega Patrick Lefevere met de wereldtitel van diens. In datzelfde berichtje zou Brailsford gezegd hebben, dat Lefevere het maar moest laten weten als hij zijn jonge landgenoot wilde verkopen. Een saga was geboren.

SKY'S THE LIMIT

INEOS-eigenaar Jim Ratcliffe beschikt volgens over een geschat vermogen van $8 miljard en de Brit, die al eigenaar is van de Franse club OGC Nice, werd onlangs in verband gebracht met een overname van Manchester United. Aan sportieve ambitie ontbreekt het de miljardair dus niet.

Mocht hij die ambitie botvieren op een transfer van Evenepoel, dan kan het dus weleens om grof geld gaan. Tot welk bedrag zo'n transfersom zou kunnen oplopen blijft echter moeilijk in te schatten. Zowel de renner als zijn oude ploeg moeten namelijk akkoord gaan en dus gaat het er plat gezegd om wat de gek ervoor geeft.

In het voetbal tartte Paris St. Germain alle verwachtingen door in de zomer van 2017 €150 miljoen voor Kylian Mbappé en zelfs €222 voor Neymar neer te leggen. Het was bijna een verdubbeling van het toenmalige transferrecord op naam van Paul Pogba, die slechts een jaar eerder voor €105 miljoen de overstap maakte van Juventus naar Manchester United.

UNIEK TALENT

Uitgerekend Lefevere sprak zich in het verleden in Het Nieuwsblad positief uit over een toename van wielertransfers. Hij zag daarin het voetbal als een leidend voorbeeld. Die uitspraken zal hij evenwel vooral als kopende en niet zozeer als verkopende partij hebben gedaan. De manager zal zijn Merckxiaanse pupil ongetwijfeld koste wat kost willen behouden.

WAARDE

Of Evenepoel - of welke andere toprenner dan ook - een immense som 'waard' zal zijn, valt te bezien. Zo zegt een wielermakelaar daarover tegenover Sporza: "Je kunt een grote transfer in het wielrennen amper verzilveren. In het voetbal vloeien daar veel meer inkomsten uit voort."

Economische motieven zouden dus weinig waarschijnlijk zijn bij een wielertransfer, maar prestige kan ook ene belangrijke drijfveer zijn. Dat mes snijdt echter aan twee kanten, want ook QuickStep zal niet graag afscheid nemen van hun Belgische parel. Welk bedrag moet je daarop plakken?

We kunnen erover speculeren tot we een ons wegen, maar ondertussen doen Lefevere er alles aan om eventuele plooien glad te strijken. De teambaas postte vandaag zelfs een foto van het etentje dat hij met Evenepoel Sr. en Jr. had, nadat hij eerder nog cryptisch verklaard had, dat 'als in een huwelijk iemand door zijn partner wordt bedrogen, dan is die betrokken persoon altijd de laatste die het weet'.

