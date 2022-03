Wielrennen | “Iedere ploeg heeft hem er graag bij” - De Kort over schaatser Nils van der Poel

De toekomst van Van der Poel, Nils in dit geval, is al tijden in nevelen gehuld. De Zweed bereikte tijdens Beijing 2022 met twee gouden medailles wat hij zo graag wilde, legde voor eens en altijd uit hoe je een razendsnelle 10 kilometer dient te schaatsen en stapte toen de schaatswereld uit.

Niet voor het eerst, mogelijk wel voor het laatst. De grote vraag is: wat nu? Naar verluidt willen Jumbo-Visma – de wielerploeg dus – en EF Education niets liever dan Van der Poel aan diverse tests onderwerpen om te kijken of een switch richting het wielrennen tot de mogelijkheden behoort.

Eurosport-co-commentator De Kort denkt dat het volledige peloton met Van der Poel aan de slag zou willen. “Een overgang naar Jumbo ligt voor de hand. Maar ik denk dat elke ploeg hem er wel bij zou willen hebben. Al is het maar om te kijken of het lukt. Je hebt potentieel goud in handen, letterlijk en figuurlijk”, aldus De Kort tijdens de GP Denain

Sterke atleet

“Het is duidelijk dat Van der Poel een heel sterke atleet is. Ik heb zijn trainingsschema bekeken… en hij fietst ook heel veel. Je kunt er eigenlijk wel vanuit gaan dat hij een goede wielrenner is. Als je kijkt naar zijn wattages in de trainingen, kan hij zeker mee. Maar het is wel iets anders om hard te kunnen fietsen en een goede wielrenner te zijn. Het is heel anders om bijvoorbeeld in een peloton te rijden.”

“Het is afwachten of Van der Poel ook de slimmigheid heeft plus het koersinzicht, maar daar zou ik als ploeg wel op durven gokken. Als je kijkt wat hij in trainingen kan en op de schaats doet, heeft hij een enorm grote motor. Het zou mij niets verbazen als er inderdaad contacten zijn, nu hij het met schaatsen wel heeft gezien.”

Een bekend voorbeeld van een schaatser die de overstap maakte naar het wielrennen is… Eric Heiden. De Amerikaan won tijdens de Winterspelen van 1980 maar liefst vijf gouden medailles op de schaats, waarna hij de switch naar het wielrennen maakte. Hij startte zelfs in de Tour de France, maar reed die niet uit. Wel rondde hij de Giro d’Italia met succes af.

Verweij

De Kort: “Ik heb zelf wat profcriteriums gereden met Koen Verweij en ook Jan Bos stapte een aantal keer op, bijvoorbeeld op de baan. Maar de echte langeafstandsrijders op de schaats missen we nog een beetje in het wielrennen. Wellicht is dit een goede mogelijkheid voor de andere Van der Poel om het alsnog te laten zien.”

“Ik ben heel benieuwd. Het lijkt mij heel mooi als Van der Poel de overstap maakt. Dat zou goed zijn voor het wielrennen en wellicht ook voor het schaatsen. De overstap die Wout van Aert en Mathieu van der Poel maakten vanuit het veldrijden heeft aangetoond dat dat ook een goede voorbereiding kan zijn. Wellicht kan deze Van der Poel hetzelfde voor schaatsers laten zien.”

Jumbo-Visma heeft overigens ontkend dat er gesprekken met Van der Poel op stapel staan.

