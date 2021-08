De finale moest het al snel doen zonder Zharnel Hughes. De Brit, eerder op de middag nog winnaar van de tweede halve finale, ging te vroeg van start en kon vertrekken. Ook Enoch Adegoke haalde de finish niet. De Nigeriaan greep halverwege naar zijn hamstring.

Jacobs liet zich er niet door afleiden en nam snel na de start de kop om deze niet meer af te geven. Achter de Italiaanse voormalig verspringer vochten Kerley en De Grasse een mooie strijd uit om het zilver. De Canadees kwam echter te laat op stoom en moest de tweede plaats laten aan Kerley. De Zuid-Afrikaan Akani Simbine werd met 9,93 vierde voor de tegenvallende Ronnie Baker (9,95) en Su Bingtian (9,98)

Aan het begin van de middag plaatste Su Bingtian zich als snelste voor de finale. Hij klokte met 9,83 een nieuw Aziatisch record. In dezelfde serie zette Baker eveneens 9,83 neer. Ook Jacobs was met 9,84 bijzonder snel.

Trayvon Bromell, vooraf één van de favorieten, plaatste zich niet voor de eindstrijd. Zaterdag kwalificeerde de Amerikaan zich met pijn en moeite voor de halve finale. Daarin liep hij opnieuw een moeizame race. Zijn 10,00 was niet voldoende voor een plek in de finale.

