Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Ad

UFC UFC 273 | "Ik kijk ernaar uit om Burns kapot te maken" - Khamzat Chimaev 3 UUR GELEDEN

Main Card

- Alexander Volkanovski (144.5 lbs) vs. Chan Sung Jung (144.5 lbs)

- Aljamain Sterling (134.5 lbs) vs. Petr Yan (134 lbs)

- Gilbert Burns (170 lbs) vs. Khamzat Chimaev (170 lbs)

- Mackenzie Dern (115.5 lbs) vs. Tecia Torres (115.5 lbs)

- Vinc Pichel (155.5 lbs) vs. Mark O.Madsen (155 lbs)

Preliminary Card

- Ian Garry (170.5 lbs) vs. Darian Weeks (170.5 lbs)

- Jairzinho Rozenstruik (252.5 lbs) vs. Marcin Tybura (253 lbs)

- Aspen Ladd (136 lbs) vs. Raquel Pennington (134.5 lbs)

- Mickey Gall (170.5 lbs) vs. Mike Malott (170.5 lbs)

Early Preliminary Card

- Aleksei Oleinik (244 lbs) vs. Jared Vanderaa (266 lbs)

- Anthony Hernandez (186 lbs) vs. Josh Fremd (185.5 lbs)

- Piera Rodriguez (115 lbs) vs. Kay Hansen (118.5 lbs*)

- Julio Arce (136.5 lbs**) vs. Daniel Santos (135.5 lbs)

* Hansen moet 20% van haar gage aan Rodriguez geven omdat ze 2.5 lbs te zwaar was.

** Arce woog 0.5 lbs te zwaar. Het is niet bekend wat er gaat gebeuren.

Bekijk alle main cards (inclusief PPV's) op discovery+

Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+ . Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken. Mis ook niet de preview show met Nesim El Ahmadi en analisten Marloes Coenen & Stefan Struve. Deze zal te zien zijn op Eurosport vanaf 03:00u zondagochtend. Een uur later schakelen we over naar de main card op .

UFC UFC 273 | "Ik heb heel veel ervaring" - Gilbert Burns GISTEREN OM 15:08