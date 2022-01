Beijing 2022

DOCUMENTAIRE

In een online documentaire van Team Zaanlander hadden coaches Jillert Anema en Arjen Samplonius en enkele van hun pupillen, waaronder titelkandidaat Irene Schouten, kritiek geuit op collega schaatsers en coaches. Bondscoach Jan Coopmans sprak hierover al zijn ongenoegen uit en drong aan op een gesprek. Die zijn nu gevoerd door chef de mission Hendriks, die er alle vertrouwen in heeft dat de neuzen inmiddels weer dezelfde kant op staan.

Volgens Hendriks bleek uit de 'goede en open' gesprekken dat iedereen de ontstane commotie betreurt. Arjen Samplonius, een van de coaches van Team Zaanlander die uitgebreid aan het woord kwam in de docu, wil alvast het beeld dat is ontstaan enigszins bijstellen: "Ik heb groot respect voor de sportvrouw Ireen Wüst en heb haar nooit willen beschadigen."

EXCUSES

Wie de beelden gezien heeft, kan vraagtekens plaatsen bij de oprechtheid van deze excuses. De uitspraken van de coach in de docu liegen er namelijk niet om. De coach verwijt Wüst, samen met Melissa Wijfje en Schouten onderdeel van de ploegenachtervolging , onder andere haar collega's niet te ondersteunen, zoals zij haar wel helpen.

Behalve de gesprekken bracht Team Zaanlander ook een statement naar buiten: "Team Zaanlander betreurt de ophef die is ontstaan over de docuserie die DPG media over het team heeft gemaakt. Het doet geen recht aan de grote sporter Wüst en aan de bondscoach Jan Coopmans. Dat spijt ons. We willen samen als TeamNL de blik naar voren richten en focussen op het winnen van medailles."

CORRUPTIE

Behalve de kritiek op collega's waren er ook nog de beschuldigingen aan het adres van de schaatsbond met betrekking tot corruptie. Bij de lotingen zouden schaatsers van Team Zaanlander altijd meer buitenbochten moeten rijden. "Hij beschuldigt collega's van corruptie," reageerde bondscoach Coopmans al op de woorden van Anema. Of Anema nog altijd achter deze beschuldiging staat blijft in het statement onduidelijk.

Samplonius geeft aan er vooral een streep onder te willen zetten. Ook alle andere partijen zeggen dat de lucht geklaard is nu iedereen zijn zegje gedaan heeft, maar dat kan natuurlijk voor het bewaren van de lieve vrede zijn. "Natuurlijk zijn ingrijpende kwesties niet opgelost wanneer je even met elkaar een onderhoud hebt gehad”, erkende Hendriks. Dit krijgt ongetwijfeld nog een vervolg.

