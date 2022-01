Beijing 2022

Er is in aanloop naar de Winterspelen vaak wel iets te doen om een schaatspak en dat hoeft soms maar om een stripje, lusje of stikseltje te gaan. Ook dit keer is weer het uiterste opgezocht om de Nederlanders, onder wie Sven Kramer en Ireen Wust , een zo groot mogelijke kans op succes te bieden.

Het zijn uiteindelijk de benen van de schaatsers die het moeten doen, maar een pak moet sowieso niet in je nadeel werken. Dat lijkt uitgesloten. Er is door de KNSB, TeamNL/TU Delft en fabrikant Sportconfex/Fila in stilte gewerkt aan allerlei nieuwe technieken.

Op deze foto van Stephan Tellier zien we voor het eerst TeamNL op de rug staan Foto: Eurosport

“Met de innovaties die erin zitten, hebben onze schaatsers weer een streepje voor op de concurrentie”, aldus technisch directeur Remy de Wit. Er zijn diverse metingen verrichten in de windtunnel om onder meer technieken uit de wielersport toe te passen. Belangrijkste verandering bij de langebaanpakken is het gebruik van een dubbellaagse stof op het onderbeen, die de luchtweerstand verkleint.

De productie is gestart direct na het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) en na 24 uur per dag alles op maat maken, zijn de pakken sinds dinsdag in bezit van de gekwalificeerde schaatsers. De komende weken worden benut om nog verder te finetunen. Rijders hebben de mogelijkheid om kleine snufjes achterwege te laten of juist aan te brengen.

Wat het meest opvalt aan het ontwerp is dat de kleur blauw die nu wordt gebruikt een stuk donkerder is dan bij de vorige Winterspelen. Het blauw heeft op de nieuwe pakken het oranje verdrongen van de rug. Bovendien staat op de ruggen voor het eerst ‘TeamNL’ en niet langer NED of Nederland.

