Dit seizoen wint Irene Schouten wedstrijd na wedstrijd. Iedere 3000 meter waar ze aan de start staat verpulvert ze de concurrentie. In Peking zou ze het goud 'wel even ophalen'. Maak het dan maar waar. De druk moet enorm geweest zijn, maar Schouten lijkt daar juist voor te leven.

Tijdens haar olympische race van Beijing 2022 is de 29-jarige Andijkse lang in gevecht met Francesca Lollobrigida, maar met een verpulverend snelle laatste ronde zet Schouten een tijd van 3:56.93 op de borden. Een olympisch record voor het olympisch goud.

Lollobrigida pakt het zilver op de 3000 meter. De Italiaanse wist lang stand te houden ten opzichte van Schouten, maar op de eindsprint van de Nederlandse had ze geen antwoord. Isabelle Weidemann pakt het brons. De Canadese was de eerste schaatsster van de dag die een tijd onder de vier minuten wist te realiseren. Zichtbaar verrast door haar eigen tijd kwam ze over de finish. Martina Sablikova valt met een tijd van 4:00.34 net buiten het podium.

Geen herhaling 'Dutch sweep'

De olympisch kampioene van Pyeongchang 2018 is ook in Peking van de partij. In rit drie is het Miho Takagi die samen met Achtereekte in de baan stond. Takagi komt geregeld beter uit de voeten op de sprint onderdelen en dus was het zaak voor Achtereekte om zichzelf niet te vroeg op te blazen. Takagi reed in de eerste rondes een seconde weg bij de Nederlandse. Halverwege de wedstrijd begon Achtereekte wat tijd terug te snoepen van de Japanse.

Met een tijd van 4:02.21 verliest ze al een halve seconde op Miho Takagi. Daarmee prolongeert Achtereekte haar titel niet. Vantevoren werd verwacht dat de winnende tijd onder de vier minuten moest zijn, maar tijdens de wedstrijden van de andere deelneemsters was te zien dat het ijs niet voor wereldrecord-waardig was.

In het interview met Eurosport na haar wedstrijd gaf Achtereekte aan dat het niet als een verrassing komt dat ze haar olympische titel niet kon prolongeren. "Opnieuw goud winnen was niet realistisch, maar op de Olympische Spelen kunnen altijd gekke dingen gebeuren.”

De huidige wereldkampioene op de 3000 meter kwam in het schaatsstadion Ice Ribbon niet verder dan een tijd van 4:02.37. Op dat moment kwam ze terecht op een derde plaats, vlak achter Achtereekte. Een verbetering van haar bronzen medaille van Pyeongchang 2018 was dus direct niet meer mogelijk. Een rit later was het Sablikova die met een tijd van 4:00.34 toen de snelste tijd neerzette en daarmee Antoinette de Jong van het podium afstootte.

Vier jaar lang toewerken naar deze ene wedstrijd en dan precies op deze dag een tegenvallende wedstrijd rijden. Antoinette de Jong legt in het interview met Eurosport uit hoe frustrerend dat kan zijn.

Acht maal olympische deelname

Claudia Pechstein wist een tijd van 4:17.16 te realiseren tijdens haar achtste (!) Olympische Spelen. De olympisch kampioene van Salt Lake City 2002 moet genoegen nemen met de laatste plaats. Het is uitgerekend Irene Schouten die met haar gouden race het olympische record van Pechstein uit de boeken rijdt. Wel heeft Pechstein een nieuw record op haar naam staan. Met haar deelname is ze de eerste vrouw die op acht keer deelneemt aan de Winterspelen.

