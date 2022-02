Beijing 2022

Dit artikel wordt aangevuld zodra de 5000 meter bij de mannen van start gaat.

Zorg ervoor dat de televisie of livestream vanaf het begin goed afgestemd staat, want de eerste rit is meteen historisch. Voor de allerlaatste keer komt Sven Kramer in actie op een individuele schaatswedstrijd. Kramer won de afgelopen drie edities van de Olympische Spelen goud op de 5000 meter en gaat proberen om zijn carrière in stijl af te sluiten.

De dagen dat Kramer de topfavoriet was, liggen helaas echter achter ons. Gelukkig heeft Nederland met Jorrit Bergsma en Patrick Roest nog twee troeven in handen. Zij gaan proberen om topfavoriet Nils Van der Poel van zijn eerste olympische titel af te houden. De ontwikkeling van de Zweed gaat als een raket en hij zal met niets minder dan goud genoegen nemen.

Loting 5000 meter mannen:

Rit 1: Sven Kramer (NED) - Viktor Hald Thorup (DEN)

Rit 2: Emery Lehman (VS) - Felix Rijhnen (DUI)

Rit 3: Sergei Trofimov (RUS) - Hallgeir Engebraaten (NOO)

Rit 4: Livio Wenger (ZWI) - Ethan Cepuran (VS)

Rit 5: Andrea Giovannini (ITA) - Patrick Roest (NED)



DWEILPAUZE



Rit 6: Jorrit Bergsma (NED) - Seitaro Ichinohe (JAP)

Rit 7: Patrick Beckert (DUI) - Michele Malfatti (ITA)

Rit 8: Alexander Roemjantsev (RUS) - Davide Ghiotto (ITA)

Rit 9: Roeslan Zakharov (RUS) - Ted-Jan Bloemen (CAN)

Rit 10: Nils van der Poel (ZWE) - Bart Swings (BEL)

