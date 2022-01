Beijing 2022

Nederland gaat met een gigantische ploeg shorttrackers naar Peking. Het kunnen wel eens historische Olympische Spelen worden voor ons land. Het toernooi begint op zaterdag 5 februari en telkens is er een rustdag van een of twee dagen. Dit is nodig omdat bij het shorttrack vaak schaatsers op alle afstanden uitkomen en er dus meer rust nodig is. Op de eerste dag staat er direct een interessante finale op het programma en alles is te zien op Eurosport en discovery+.