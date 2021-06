Roland-Garros

Superlatieven schieten tekort om deze fabelachtige partij samen te vatten. Het was voor de neutrale tennisliefhebber 4 uur en elf minuten genieten met een hoofdletter G. De twee aartsrivalen, die samen goed zij voor 38 grandslamzeges, stuwden elkaar constant naar een hoger niveau, absolute reclame voor de tennissport en een wedstrijd om nooit te vergeten voor de gelukkigen die het hebben mogen aanschouwen. Ook tennislegende Andy Murray genoot intens, zo liet hij merken via twitter.

Aanvankelijk leek de wedstrijd echter uit te draaien op een herhaling van de finale van vorig jaar. Nadal kwam in rap tempo op een 5-0 voorsprong. Djokovic vocht zich nog terug tot 5-3, waarop Nadal er genoeg van had en de set uitserveerde.

Het was een voorschot op wat komen ging. Eigenlijk maakte het niet meer uit wie er serveerde. Beide spelers gaven geen punt cadeau en vroegen het uiterste van elkaar. Djokovic brak Nadal meteen aan het begin van de tweede set, en ondanks dat de nummer één van de wereld direct werd teruggebroken, brak hij op 3-2 weer en gaf hij de set niet meer uit handen.

De 93-minuten durende derde set kan volgens kenners en ingewijden misschien wel gezien worden als de beste set ooit op gravel. Twee absolute alleskunners die nul fouten maken, en bij een iets te korte bal van de ander genadeloos toe sloegen. Eigenlijk verdiende deze set twee winnaars. Djokovic dacht er anders over en won 'm in een bloedstollend spannende tiebreak.

Nadal gaf echter niet op. Hij brak de Serviër in de eerste game van de vierde set, won vervolgens zijn eigen servicegame, maar vanaf toen vond Djokovic een versnelling die zelfs voor een dertienvoudig winnaar te machtig was. 'Nole' won de volgende zes games, en bezorgde Nadal daarmee zijn derde verlies in Parijs, nadat hij in 2009 verloor van Robin Soderling, en in de kwartfinale van 2015 het onderspit delfde tegen de man die nu weer te sterk voor hem is.

Djokovic gaat in de finale uitkomen tegen de Griek Stefanos Tsitsipas, die eerder op de dag in een prachtige vijfsetter won van de Duitser Alexander Zverev . Tsitsipas kan zijn eerste Grand Slam winnen, de Serviër gaat zondag op voor zijn 19e zege, waarmee hij nog maar één zege verwijderd zou zijn van Roger Federer en Rafael Nadal, die beide op 20 zeges staan.

