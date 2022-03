De schade bleef voor Zverev beperkt tot een boete , het inleveren van zijn prijzengeld en het mislopen van ATP-punten. Daarmee komt hij er genadig vanaf, zo vinden velen. Mats Wilander zou het bijvoorbeeld helemaal niet gek vinden als Zverev – die in therapie gaat – was geschorst

Serena is zelfs van mening dat er voor haar bij zo’n incident veel grotere gevolgen waren geweest en rept van ‘dubbele standaarden’. “Er is absoluut sprake van een dubbele standaard”, aldus Serena in gesprek met CNN. “Ik denk dat ik in de gevangenis zou zitten. Serieus. Dit is geen grap.”

“Ik zie wel vaker dingen gebeuren in de tenniswereld waarvan ik denk: hmmm, wat als ik dat was geweest? Er wordt met verschillende maten gemeten. Maar goed, het is oké, uiteindelijk ben ik wie ik ben en daar ben ik oké mee.”

Hoge boete en proeftijd

De 23-voudig Grand Slam-winnares wijst erop dat zij een proeftijd van twee jaar kreeg opgelegd nadat ze in een tirade was ontstoken tegen een lijnrechter. Dit gebeurde in haar halve finale van de US Open 2009 toen ze tegenover Kim Clijsters stond. Op basis van wangedrag kreeg Serena een boete van 175.000 dollar en als ze binnen haar proeftijd opnieuw in de fout ging, zou een schorsing volgen.

Ook in 2018 was Serena het middelpunt van grote ophef. Ze beschuldigde umpire Carlos Ramos van een dubbele moraal, waarna ze een game moest inleveren. Dit gebeurde tijdens de eindstrijd, tegen Naomi Osaka, en legde een grauwe sluier over de finale.

Een emotionele Serena toen: “Als hij me een game afneemt op basis van het woord ‘dief’, voelt het voor mij alsof ik een seksueel beledigende opmerking heb gemaakt. Hij bestrafte nog nooit een man met gameverlies puur en alleen op basis van het woord ‘dief’.”

Hamstring

Serena zelf speelde voor het laatst een Grand Slam tijdens Wimbledon 2021, toen ze in de eerste set van haar partij in de eerste ronde al moest afhaken als gevolg van een hamstringblessure. De Amerikaanse jaagt nog altijd op het record van 24 gewonnen Grand Slams, wat in handen is van Margaret Court.

De inmiddels veertigjarige Serena denkt nog steeds dat haar recordjacht succesvol kan zijn en gaat tijdens Roland Garros voor een historische triomf. “Ik had al op 30 of 32 gewonnen Grand Slams moeten staan”, reageert ze eerst nog met een knipoog.

“Nee, maar serieus, ik had dat record allang moeten hebben. Ik heb zoveel kansen gehad om het te evenaren. Van al die kansen had ik er minimaal eentje moeten benutten, maar ik geef nog niet op.”

