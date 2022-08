De afmelding van Djokovic voor de laatste Grand Slam van 2022 is geen verrassing, maar zijn absentie betekent wel een groot gemis. Eerder was Djokovic al niet gewenst in Melbourne. Dit leverde toen ter plekke rechtszaken op en hoewel hij de eerste nog won, werd hij uiteindelijk wel het land uit gezet.

Zo’n ophef is er nu niet, simpelweg omdat Djokovic uiteindelijk heeft besloten thuis te blijven en niet eens een poging te doen om in New York de douane door te komen. Die poging was ook gedoemd geweest om te mislukken, aangezien de inreisregels duidelijk zijn.

De Amerikaanse RIVM vereist dat buitenlanders die toegang willen tot de Verenigde Staten bewijs kunnen tonen van het verkrijgen van een vaccinatie. Djokovic heeft geen coronaprik gehad en is ook niet van plan om die te laten zetten. John McEnroe vindt het ontbreken van Djokovic ' een grote grap '.

Verliezend finalist

Dit principiële besluit kostte hem een groot deel van tennisjaar 2022. De inreisregels voor de VS werden weliswaar recent iets versoepeld, waardoor de hoop op deelname van Djokovic toenam, maar die hoop bleek ijdel omdat er nog verdere afschaling van de regels nodig was.

De afmelding betekent dat Djokovic opnieuw flink wat ATP-punten inlevert. De huidige nummer 6 van de ATP-ranglijst en verliezend finalist van de editie van vorig jaar zakt nog iets verder weg, wellicht zelfs tot buiten de toptien. Dit hangt natuurlijk volledig af van de ontwikkelingen op Flushing Meadows.

Australian Open

Djokovic hoopt bij de Australian Open 2023 weer van de partij te zijn, maar de kans bestaat dat hij opnieuw verstek moet laten gaan. Dit omdat Australië ertoe kan overgaan hem opnieuw de toegang te weigeren. Niet eens vanwege zijn standpunt op het gebied van vaccinatie, maar omdat het land na een afgewezen immigratiezaak personen drie jaar lang de toegang kan weigeren.

Dat is echter iets voor de nabije toekomst. Voorlopig zijn tussen 29 augustus en 11 september ondanks het ontbreken van Djokovic alle ogen gericht op de US Open. Rafael Nadal krijgt de kans om het gat qua gewonnen Grand Slams weer naar twee te tillen. Nadal staat momenteel op 22, tegenover 21 voor Djokovic.

