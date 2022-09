Premium Tennis Casper Ruud - Carlos Alcaraz 22:00-02:00

Welkom in het liveblog van Eurosport waarin we de US Open op de voet volgen. We plaatsen met name updates tijdens de partijen van de Nederlanders, maar volgen ook alle andere verhaallijnen in New York. Je vindt hier ook updates van de toppers. We garanderen niet dat we ook ’s nachts livebloggen. Mis geen enkele rally via discovery+.

US Open US Open | Wie wordt de nieuwe nummer één? Alcaraz - Ruud is de finale die je niet mag missen! 2 UUR GELEDEN

Alcaraz - Ruud

Het kan niet anders of Carlos Alcaraz en Casper Ruud maken er in New York een spetterende finale van. Beiden hebben de voorbije twee weken prachtig tennis laten zien en dat komt nu tot een climax in een directe strijd. Wie wint zijn eerste Grand Slam, wie wordt de nieuwe nummer één?

Goed om in het achterhoofd te houden, is dat Alcaraz drie zware vijfsetters heeft moeten spelen om de finale te bereiken, terwijl Ruud soepeler door het toernooi ging. Alcaraz moest lopen voor zo’n beetje ieder punt, ook tegen Frances Tiafoe weer, bij Ruud was het vooral opmerkelijk dat hij een set won tegen Karen Khachanov door een rally van 55 slagen in zijn voordeel af te maken.

Hopelijk geeft de fysieke gesteldheid niet de doorslag, want de beste tennisser hoort te winnen. Vanaf 22:00 uur zondagavond wordt de strijd om de cup en heel veel eer betwist. We kunnen niet anders dan je aanraden om er eens goed voor te gaan zitten!

De Groot in rolstoelfinale

Er staat nog meer op stapel tijdens de slotdag in New York. De finale van het vrouwendubbel met Krejcikova en Siniakova bijvoorbeeld, maar ook de rolstoelfinales. Daar wordt het interessant voor Nederland.

Diede de Groot hoopt haar tweede Calendar Slam op rij neer te zetten en bij de mannen is zelfs sprake van een onderlinge strijd: dubbelpartners Sam Schröder en Niels Vink wonnen al samen de finale van het dubbelspel, maar de single-finale kan er maar eentje winnen…

US Open | Schröder/Vink blijft maar winnen en verdedigt titel in New York met succes

Speelschema en tijden dag 14 US Open

Arthur Ashe Stadium - start 19:00 uur

Krejcikova/Siniakova (3) - McNally/Townsend

Ruud (5) – Alcaraz (3) - niet voor 22:00 uur

Louis Armstrong Stadium - start 18:00 uur

Kunieda (1) - Hewett (2)

Diede de Groot - Yui Kamiji

Court 11 - start 18:00 uur

Niels Vink (1) - Sam Schröder (2)

Waar kijk je?

