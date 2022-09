Premium Tennis Matteo Berrettini - Casper Ruud 17:30-21:30

Welkom in het liveblog van Eurosport waarin we de US Open op de voet volgen. We plaatsen met name updates tijdens de partijen van de Nederlanders, maar volgen ook alle andere verhaallijnen in New York. Je vindt hier ook updates van de toppers. We garanderen niet dat we ook ’s nachts livebloggen. Mis geen enkele rally via discovery+.

Berrettini vs Ruud

De uitschakeling van Daniil Medvedev en Rafael Nadal betekent dat behalve de beker ook de nummer één positie op de ATP-ranglijst voor het grijpen ligt. De kans bestaat nog altijd dat Nadal weer de nummer één word, maar het kan ook zomaar een nieuw gezicht zijn.

Bijvoorbeeld het nieuwe gezicht van Ruud. De Noor bereikte de finale van Roland Garros en staat in New York ook alweer in de kwartfinale, waarmee hij volop punten scoor voor een betere notering. Om een serieuze gooi te kunnen doen naar de nummer één-positie dient hij wel Berrettini uit de weg te ruimen. De Italiaan is zelf het toonbeeld van consistentie tijdens Grand Slams en doet geregeld tot het laatste mee. Zo ook nu. Het belooft in het Arthur Ashe Stadium dan ook een mooie strijd te worden tussen de twee.

Gauff

Het veld ligt zowel bij de mannen als de vrouwen behoorlijk open en dat maakt het toch wel erg mooi. Ons Jabeur bijvoorbeeld jaagt eens te meer op het schrijven van geschiedenis. De tennisster uit Tunesië speelde al de finale van Wimbledon en wie weet heeft dit haar het vertrouwen gegeven om het nu nóg beter te doen. Ze neemt het op tegen Ajla Tomljanovic.

Na Jabeur is het de beurt aan publiekslieveling Coco Gauff, die voor de verandering de avondsessie mag verzorgen in het Arthur Ashe Stadium. Gauff staat na de US Open bij de beste tien op de WTA-ranglijst, maar ook zij wil meer. Ze heeft tijdens Roland Garros aan het echte werk mogen proeven en de honger is nog niet gestild.

Kyrgios

Het slotakkoord is voor Nick Kyrgios, die de baan deelt met Karen Khachanov. De twee zijn bepaald geen vrienden van elkaar en dat belooft nog wat. Wie weet ligt voor Kyrgios het pad ook wel open. De écht grote mannen zijn niet meer actief en kunnen hem dus niet dwarsbomen, nu is het aan Kyrgios om de jongere generatie nog een keer te laten zien hoe het moet.

Kyrgios-Khachanov wordt helaas pas in de Nederlandse nacht gespeeld, maar wie weet blijkt het het opblijven waard.

Speelschema en tijden dag 9 US Open

De eerste partijen op een baan starten om 17:00 uur Nederlandse tijd, tenzij anders aangegeven. Het tijdsverschil met New York bedraagt overigens zes uurtjes.

Arthur Ashe stadium - start 18:00 uur

Berrettini (13) - Ruud (5)

Jabeur (5) - Tomljanovic

Gauff (12) - Garcia (17) - niet voor 01:00 uur

Kyrgios (23) - Khachanov (27)

Louis Armstrong Stadium

Ram/Salisbury (1) - Nys/Zielinski

Demoliner/Sousa - Koolhof/Skupski (2)

Flipkens/Sorribes-Tormo - Melichar-Martinez/Perez (10)

Mektic/Pavic (6) - Arevalo/Rojer (3)

Grandstand

Krejcikova/Siniakova (3) - Dabrowski/Olmos (5)

McNally/Blumberg - Ostapenko/Vega Hernandez

Sanders/Peers (4) - Fernandez/Sock

Cabal/Farah (13) - Glasspool/Heliovaara (11)

