Na nederlagen voor Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven is de Nederlandse hoop nu gevestigd op Brouwer. Dat is verrassend, omdat Brouwer vorige week voor het grote publiek nog een grote onbekende was. Hij is dit jaar bezig aan een opmars op de ATP-ranking en debuteert in New York op een Grand Slam.

US Open | Gijs Brouwer zet debuut op Grand Slam om in klinkende overwinning

Hoe laat speelt Gijs Brouwer?

Dat debuut is al meer dan geslaagd dankzij een overwinning in de eerste. Brouwer won in straight sets van Adrian Mannarino en neemt het nu op tegen Adrian Mannarino, die onlangs in Winston Salem nog een ATP-toernooi op zijn naam schreef. Tegenstander Lorenzo Musetti had juist een zware kluif aan David Goffin. Pas na vijf lange sets slaagde de Italiaan erin om te winnen.

Wie weet is het prettig voor de Italiaan, als 26ste geplaatst, dat hij donderdag rustig aan kan doen, want hij en Brouwer zijn pas als derde aan de beurt op baan 10. Er wordt eerst gedubbeld, waarna er een vrouwenpartij op het programma staat voordat Brouwer en Musetti de baan betreden.

Het kan wel eens tussen 21:00 en 22:00 uur worden voordat de eerste bal wordt geslagen, al weet je dat nooit helemaal zeker. Hoe dan ook wordt de partij van Brouwer vanaf die eerste bal uitgezonden op Eurosport en kun je reclamevrij streamen via discovery+.

Alcaraz en Nadal

Behalve Brouwer staan er nog veel meer leuke en mooie affiches op het programma in New York. Wat te denken van Iga Swiatek, Carlos Alcaraz en Rafael Nadal? Stuk voor stuk komen ze in actie. Serena en Venus Williams mogen ook nog eens dubbelen in het Arthur Ashe Stadium. Wellicht voor de laatste keer, al heeft met name Serena de smaak van het winnen te maken. Het wordt ongetwijfeld weer een emotionele wedstrijd.

SPEELSCHEMA EN TIJDEN DAG 4 US OPEN

De eerste partijen op een baan starten om 17:00 uur Nederlandse tijd, tenzij anders aangegeven. Het tijdsverschil met New York bedraagt overigens zes uurtjes.

Arthur Ashe Stadium - start 18:00 uur

Swiatek (1) - Stephens Coria - Alcaraz (3)

Hradecka/Noskova - Williams/Williams - niet voor 01:00 uur

Fognini - Nadal

Louis Armstrong Stadium

Sasnovich - Pegula (8)

Eubanks - Sinner (11)

Muguruza (9) - Fruhvirtova

Busca - Collins (19) - niet voor 01:00 uur

Gaston/Musetti - Kokkinakis/Kyrgios (8)

Grandstand

Coric - Brooksby

Kalinina - Kvitova (21)

Fernandez/Saville - Gauff/Pegula (2)

Kubler - Tiafoe (22)

Court 17

Kostyuk - Azarenka (26)

Badosa (4) - Martic

Dimitrov (17) - Nakashima

Shapovalov (19) - Carballes Baena

Court 5

Cilic (15) - Ramos-Vinolas

Cornet - Siniakova

Kwon - Rublev (9)

Kanepi - Sabalenka (6)

Court 10

Daniel/Ciamarra - Keys/Fratangelo

Putintseva - Niemeier

Gijs Brouwer - Lorenzo Musetti (26)

Kecmanovic - Gasquet

Court 13

Davis - Alexandrova (28)

Potapova - Zheng

Mektic/Pavic (6) - Holt/Nanda

Eubanks/Shelton - Cachin/Cerundolo

Court 4

Murray/Soares (10) - Reese/Schnur

Hidalgo/Reboul - Matos/Vega Hernandez

Xu/Yang - Han/Rodina

Garcia/Mladenovic (14) - Alexandrova/Sizikova

Dabrowski/Purcell - Yang/Bopanna (6)

Court 6

Montgomery/Vandeweghe - Aoyama/Chan (15)

Galfi/Pera - Zanesvka/Zimmermann

Monroe/Smith - Fusovics/Molcan

Chan/Stosur - Kota/Sutjiadi

Kalinina/Rubakina - Dart/Samsonova

Court 7

Godsick/Quinn - Basilashvili/Hach

Verdugo Paul/Sock - Dodig/Krajicek (7)

Baptiste/Osuigwe - Kenin/Tomljanovic

Kudermetova/Mertens (1) - Kalinskaya/Vekic

Court 8

Gorzny/Michelsen - Cabal/Farah (13)

Sonego/Vavassori - Bopanna/Middelkoop (9)

Kontaveit/Rogers - Guarachi/Klepac (13)

Krunic/Linette - Danilina/Haddad Maia (8)

Melichar-Martinez/Krawietz - Cornet/Mahut

Court 9

Gonzalez/Moltein (14) - Ebden/Purcell

Udvardy/Zidansek - Kichenok/Ostapenko (4)

Siegemund/Murray - Perez/Venus (7)

Lopez/Munar - Bonzi/Rinderknech

Krejcikova/Siniakova (3) - Niculescu/Ruse

Court 11

Cirstea - Bencic (13)

Begu - Yuan

Schwartzman (14) - Popyrin

Hurkacz (8) - Ivashka

Court 12

Duckworth - Evans (20)

Norrie (7) - Sousa

Pliskova (22) - Bouzkova

Burel - Van Uytvanck

Court 14

Mandlik/Scott - Bogdan/Santamaria

Galloway/Lawson - Bedene/Ruusuvuori

McLachlan/Skugor - Goransson/Nishioka

Flipkens/Roger-Vasselin - Olmos/Arevalo (3)

Sanders/Peers (4) - Harrison/Galloway

Court 15

Nys/Zielinksi - Martin/O’Mara

Bronzetti/Osorio - Dolehide/Sanders (12)

Borges/Cabral - Barrientos/Reyes-Varela

Kalashnikova/Kichenok - Kostyuk/Zhang (11)

WAAR KIJK JE?

