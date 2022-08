Zoals wel vaker kwam Van de Zandschulp stroef uit de startblokken, maar waar de nummer 21 geplaatst in goede vorm vaak wel weet op te schakelen, lukte dat woensdag niet. Het spel in de tweede set was nog best in orde en het leek een kwestie van doorpakken in de derde set, maar dat lukte net niet.

Moutet hield met pijn en moeite zijn service, waardoor zijn potje net niet over de kook raakte, want hij mopperde wat af na twee verloren punten op rij, maar desondanks waren de ballen die hij keer op keer terugsloeg Van de Zandschulp te machtig.

Ad

US Open | Gefrustreerde Moutet slaat bal uit het park en ontvangt waarschuwing

US Open Hoogtepunten Jabeur - Mandlik - US Open 2 UUR GELEDEN

Inleveren en frustratie

Het leek constant maar weinig te schelen of Van de Zandschulp kon de partij naar zich toetrekken, maar uiteindelijk waren het de punten die stuk voor stuk voor Moutet gingen. Voor de dubbele break in de derde set hoefde hij niet eens zijn best te doen, want hij kreeg de games van Van de Zandschulp cadeau.

Ook in de vierde set slaagde Van de Zandschulp er niet in om constant genoeg te spelen om de Fransman op achterstand te zetten. Als hij brak, leverde hij zijn service direct weer terug in waarna kansen op meer onbenut bleven.

ATP-ranglijst

Op die manier voelde je het onheil naderen en inderdaad, Van de Zandschulp serveerde zonder succes om in de wedstrijd te blijven en incasseerde de beslissende break. De manier waarop de Nederlander na de laatste twee verloren punten met zijn service omging, zei genoeg. De frustraties waren groot.

Omdat Van de Zandschulp vorig jaar doorstootte tot de kwartfinale en nu al na de tweede ronde is uitgeschakeld, moet hij een stapje terug doen op de ATP-ranking. De precieze schade valt pas na het toernooi op te maken, maar uitgesloten is dat Van de Zandschulp op de drempel van de toptwintig blijft staan zoals nu het geval is.

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | Gefrustreerde Moutet slaat bal uit het park en ontvangt waarschuwing 2 UUR GELEDEN