Het gebeurde voor het laatst in september 2004 dat er twee Nederlandse vlaggetjes terug waren te vinden bij de eerste vijftig tennissers op de ATP-ranglijst. Het ging toen om Martin Verkerk en Sjeng Schalken, die 43ste en 50ste stonden. Van de Zandschulp staat nu dus 24ste, Griekspoor 47ste.

Van de Zandschulp en Griekspoor hebben het geluk dat ze maar weinig punten verloren. Hoe zat het ook alweer ? Er worden voor Wimbledon 2022 geen ATP- en WTA-punten toegekend als gevolg van het besluit van de All England Lawn Tennis Club om Russen en Belarussen te weren en de punten van 2021 komen na een jaar te vervallen.

Ad

Wimbledon | “Tim, je gaat een grote toekomst tegemoet” - Van Rijthoven over onderonsje met Djokovic

Wimbledon Wimbledon | “Hij is een beetje een God” - Kyrgios na nederlaag in finale tegen Djokovic EEN UUR GELEDEN

Van Rijthoven op drempel tophonderd

Op die manier sloegen de ATP en WTA terug in reactie op het eenzijdig in Londen genomen besluit. De beslissing om geen punten voor de ranglijst toe te kennen heeft flinke gevolgen, bijvoorbeeld voor Van Rijthoven. De Nederlandse verrassing zou normaal gesproken flink stijgen door het bereiken van de vierde ronde, maar krijgt nu ‘slechts’ een slordige 200.000 euro aan prijzengeld.

Van Rijthoven wint één plekje en hopt van 104 naar 103. De komende weken krijgt hij alsnog de kans om een plekje in de tophonderd te veroveren. Hij staat nu op de drempel van directe deelname aan de US Open. Het zou mooi zijn om opnieuw drie Nederlanders in het hoofdtoernooi te zien.

Wimbledon | Djokovic zegeviert ten koste van Kyrgios voor de zevende keer op heilig gras

Djokovic zakt naar plek zeven

Van Rijthoven is niet de enige die veel punten misloopt. Wat te denken van Djokovic? De winnaar van Wimbledon 2022 prolongeerde zijn titel, maar raakt ook de meeste ATP-punten kwijt van iedereen. De Serviër staat nu slechts zevende op de ranking – vier plaatsen lager – en zakt nog verder als hij niet mag deelnemen aan de US Open.

Het is ongevaccineerden tegen Covid-19 nog altijd niet toegestaan om naar de Verenigde Staten af te reizen. Als Djokovic ontbreekt in New York wordt de US Open de derde Grand Slam van 2022 waarop hij geen punten verdient, na zijn uitsluiting bij de Australian Open en de bijzondere omstandigheden tijdens Wimbledon.

Wimbledon | “Gevoel dat ik twee goede sets heb gespeeld” - Van de Zandschulp na verlies tegen Nadal

Medvedev nummer één

Als gevolg van alles voert de door Wimbledon verbannen Daniil Medvedev de ATP-ranglijst weer aan. De Rus was al eerder eventjes nummer één en hoopt nu langer van zijn status te kunnen genieten. Rafael Nadal staat derde. Hij ondervindt weinig hinder van het nu niet toekennen van ATP-punten omdat hij vorig jaar geblesseerd was tijdens Wimbledon.

Nick Kyrgios ondertussen zakte ondanks zijn finaleplaats van de 40ste naar de 45ste plek. Bekijk de volledige ATP-ranking na Wimbledon 2022.

Waar kijk je?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Wimbledon Wimbledon | “Hij is een beetje een God” - Kyrgios na nederlaag in finale tegen Djokovic EEN UUR GELEDEN